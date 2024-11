Peões do G4 fazem performance ao som de Bob Marley e trazem leveza ao jogo em A Fazenda Nesta quarta-feira (6), Gui, Luana, Sacha e Yuri cantaram e dançaram na cozinha enquanto preparavam a refeição Novidades|Do R7 06/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 06/11/2024 - 22h48 ) twitter

Peões do G4 se divertiram nesta quarta-feira (06), cantando juntos na cozinha Reprodução

A quarta-feira (06) na sede de A Fazenda 16 foi marcada por momentos de pura descontração e animação. O G4 se reuniu na cozinha para cozinhar e aproveitou para soltar a voz enquanto preparava a refeição. Entre passinhos de dança, risadas e hits, Gui Vieira, Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto mostraram que mesmo em meio à tensão do jogo, a música é capaz de relaxar e deixar o momento mais leve.

Os amigos mostraram que jogam e também cantam. O quarteto fez uma performance improvisada de Three Little Birds, canção de Bob Marley & The Wailers. Assista ao momento abaixo.

Os peões estão soltando a voz na cozinha da sede 🎶



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/lBWMBXt3pG — A Fazenda (@afazendarecord) November 6, 2024





