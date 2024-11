Peões do G4 montam estratégia para a próxima formação de Roça em A Fazenda 16 Na academia, aliados analisaram o cenário do game e traçaram planos Novidades|Do R7 07/11/2024 - 19h55 (Atualizado em 07/11/2024 - 19h59 ) twitter

G4 traça estratégia para a próxima formação de Roça Reprodução/PlayPlus

Durante treino na academia no início da noite de hoje (7), Gui Vieira, Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto fizeram análise do jogo e criaram plano para a formação da próxima Roça em A Fazenda 16. Após debate sobre opções e avaliações de quem poderia sair para que eles fiquem, os amigos chegaram em consenso.

O quarteto falou sobre jogadores fortes e fracos em sua visão e criou cenários para as próximas eliminações. Os peões acreditam que Luana, Gizelly Bicalho ou Flor Fernandez serão alguns dos roceiros da semana que vem. De acordo com eles, a influencer será indicação da sede, enquanto a advogada ou a apresentadora poderiam ser puxadas da Baia.

O Resta Um ainda é uma incógnita, mas Luana acredita que há chances de ser Gui ou Yuri. Mas quem quer que seja, ela acha que será coadjuvante: “A disputa estará entre mim e Gizelly”, opinou.

Para que esse cenário aconteça, algumas situações precisam ser favoráveis a eles, como, por exemplo, poderem escolher os próximos moradores que dividirão o espaço de Colorado. A decisão é que, caso dê certo de Gizelly ou Flor comporem a Roça da semana que vem, Flora Cruz e Babi Muniz serão os próximos alvos.

“Tem que ir uma planta com um vilão, assim o vilão sai”, analisou Sacha. Yuri concordou com o pensamento do amigo e completou que “no top dez é ideal que só sobrem as plantas e, depois, elas serão eliminadas facilmente”, deduziu o bombeiro.

Nomes como o de Fernando Presto, Gilsão, Juninho Bill, Albert Bressan e Vanessa Carvalho também foram citados. O grupo analisou que esses são os jogadores mais fracos do game.

Será que o G4 vai acertar o palpite sobre a próxima Roça? Quer saber? Então, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

