Peões do Grupinho planejam deixar Luana Targinno na Baia: 'Vai ficar louca lá embaixo' Zé Love garantiu, também, que se depender dele, Sacha Bali sempre será convocado para o cômodo Novidades|Do R7 20/10/2024 - 17h05 (Atualizado em 20/10/2024 - 17h05 )

Após a decisão, o ex-jogador avisou seus aliados para seguirem o plano Reprodução/PlayPlus

A semana está prestes a começar em A Fazenda 16 e a peãozada não perde tempo de planejar os próximos passos da competição. Logo antes da Prova de Fogo, que vai ao ar nesta segunda (21), os integrantes do Grupinho se juntaram para decidir quem levariam para a Baia caso precisem.

A análise foi pensada por Zé Love, que tentou equilibrar as opções considerando que não poderiam indicar ao posto os adversários que ele gostaria de votar para a Roça. Além disso, o ex-jogador revelou que pretende escolher quem ele acha que não aceitaria bem a decisão. “É mais pelo desconforto”, afirmou.

Segundo o peão, sua primeira opção é Sacha Bali. “Se eu for, levo ele para ficar mais uma semana”, garantiu o ex-jogador. Além disso, ao ouvir o nome de Luana Targinno como possibilidade, Zé Love analisou: “Ela deveria ir. Já reclama de tudo, ia ficar muito louca lá em baixo”.

Sidney Sampaio refletiu sobre as condições atuais da competição e afirmou: “O jogo começou a ficar mais enlamaçado de novo”. Interessado no veredito final do ex-jogador, o ator questionou: “Luana mesmo?”. Brincou, ainda, sobre Sacha: “Quem mais, o amigão flautista?”.

Zé Love entendeu a referência e determinou: “Ele é bom deixar lá embaixo. Por mais que ele não vá [para a Roça], deixa lá”. Sidney concordou e adicionou: “Corta as comunicações também”, se referindo a volta da relação do oponente com seu ex-grupo de aliados.

O ex-jogador ainda aproveitou para ironizar a situação e afirmou sobre os rivais escolhidos: “Isso, deixa ele e ela lá, para fazerem amizade de novo”.

Em seguida, Fernanda Campos se juntou a conversa e Zé Love logo tratou de passar a mensagem para a aliada: “Avisa lá [ao resto do Grupinho], que a Baia tem que ser Sacha e Luana”.

A peoa questionou se não seria melhor substituir a empresária por Camila Moura, mas o peão explicou sobre a historiadora: “Ela tem que ser opção de voto nossa”. Além disso, insistiu na sua ideia: “Luana vai ficar doida lá”.

Contudo, Zé Love também considerou o pior e refletiu: “Se eles ganharem [a Prova de Fogo], vai eu e o Zaac [para a Baia], certeza”.

Confira um trecho:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

