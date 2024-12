Peões elogiam documentário ‘Senna 30 anos: O Dia Que Ainda Não Terminou’ na formação da Roça em A Fazenda 16 Antes de revelarem as indicações aos banquinhos, Yuri Bonotto e Sacha Bali aproveitaram para agradecer pela oportunidade de assistir ao especial exclusivo do PlayPlus Novidades|Do R7 04/12/2024 - 16h44 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h44 ) twitter

Produção do PlayPlus emocionou a peãozada e deu o que falar na sede Reprodução/RECORD

Sabe aquela produção que faz a gente recomendar aos amigos e agradecer após ter assistido? Essa foi a sensação dos peões de A Fazenda 16 após a exibição do documentário original do PlayPlus, Senna 30 Anos: O Dia Que Ainda Não Terminou. Ainda emocionados com os detalhes da história do piloto, teve quem fez questão de enaltecer durante a formação da décima primeira Roça da temporada.

Yuri Bonotto e Sacha Bali aproveitaram o disputado momento de fala durante a votação para agradecer, novamente, pela oportunidade de assistir ao documentário.

Além de elogiarem a produção, os peões não deixaram de lado a apresentadora do reality, Adriane Galisteu, que faz parte da história do ídolo nacional e também estava presente no documentário.

Antes de revelar a sua indicação para o primeiro banquinho, o Fazendeiro pediu licença e demonstrou o quanto gostou do documentário. “Muito bom, me arrepiei”, confessou Yuri.

Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Seguindo os passos do amigo, Sacha fez o mesmo e citou, também, a participação da apresentadora. “Amei o documentário. Parabéns pelos seus depoimentos, me emocionaram muito”, admitiu o ator.

Além dos integrantes do G4, Gilsão aproveitou uma deixa para homenagear o piloto. Ao ocupar o quarto e último banquinho da Roça, o personal trainer foi questionado por Galisteu sobre como estava se sentindo e desabafou: “Estamos na guerra. Que eu seja o merecedor de ficar [no reality]. Como Ayrton [Senna] falava: é pensando no prêmio e na vitória”.

Olha só:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Ayrton Senna presente! Relembre momentos em que piloto foi homenageado em A Fazenda

