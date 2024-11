Peões levam desaforo para a sede e servem sequência de tretas em A Fazenda 16 Itapecerica das Chamas fez jus ao nome e participantes deram continuidade aos conflitos iniciados na dinâmica de apontamento; saiba mais Novidades|Do R7 19/11/2024 - 09h43 (Atualizado em 19/11/2024 - 09h43 ) twitter

A Fazenda 16 Reprodução/PlayPlus

Não foi só durante a dinâmica de apontamento que os ânimos esquentaram entre os peões. Ao voltarem para a sede de A Fazenda 16, os jogadores continuaram as brigas iniciadas anteriormente e com ainda mais fogo no feno.

Yuri Bonotto e Flora Cruz discutiram sobre o trato da vaca, citado pela designer durante o apontamento. Na ocasião, ela reclamou que Luana Targinno não a ajudou no domingo. Em defesa da amiga e de Yuri, que discutia com Flora, Gui Vieira disse que “o trato é para trabalhar”. A peoa rebateu dizendo para que ele não se meter na conversa.

Logo em seguida, Juninho Bill acusou Gui de deixar a mão perto do pé de Fernando Presto enquanto o chefe de cozinha discutia com Sacha Bali. Segundo o cantor, a intenção de Gui era provocar a expulsão de Fernando, após o cozinheiro pisar em sua mão.

“Você viu que ele ia pisar e colocou a mão mais perto”, acusou o cantor. “Que tipo de mente é essa? Eu estava ajustando o corpo”, explicou Gui.

A acusação de Juninho rolou solta e o ator perdeu a paciência chamando o rival de planta. Juninho debochou, fingindo incômodo com a fala de Gui. Neste momento, Yuri entrou no meio dos dois para separá-los.

Gui ainda inconformado, quis continuar o debate com o rival: “Você quis falar que quero expulsar o Fernando”. O peão respondeu dizendo que é isso que o G4 quer fazer com todos os adversários. Foi aí, então, que Yuri perdeu a paciência e começou a gritar com o cantor: “Cala a boca”. Gui e Luana tiveram que segurar o amigo, enquanto ele xingava Bill: “Baixo”.

Depois da briga, Yuri entrou no quarto e Flora aproveitou para alfinetar o peão: “Aqui todo mundo é crescido e você não tinha que se meter”, se referindo a briga de Gui e Juninho. Ela e o dançarino trocaram ofensas: “Babaca”, disseram um para o outro.

Quase que concomitantemente, na cozinha, Juninho falou para Gui que ele “foi longe” e o ator disse que não queria papo. Em seguida, no mesmo local, Vanessa Carvalho foi até Sacha avisar que ao apontar o dedo para Babi Muniz gerou gatilhos na peoa. O ator recomendou que Nêssa fosse, então, cuidar da amiga.

Na varanda, Flora e Yuri trocaram farpas mais uma vez por causa da história do trato. O peão disse que a designer é falsa e se faz de vítima falando que Luana não a ajudou.

Parece que todos os cômodos da sede foram ocupados por brigas. De volta à cozinha, Fernando provocou Sacha dizendo que ele teme CLT. Em seguida, falou da vida pessoal do ator. Sacha não gostou e pediu que o rival não falasse sobre sua vida. “Vai fazer comigo igual fez com a Babi?”, provocou o chef. O ator se justificou e afirmou que revidou quando ela gritou com ele.

Mais uma treta entre eles aconteceu no quarto, minutos depois. Fernando acusou Sacha de se achar “bonzão” quando, na verdade, “não é ninguém”. O adversário retrucou querendo saber: “Quem é você?” De acordo com Fernando, Sacha está colhendo o que plantou desde o início do game.

Um pouco depois, Luana, Gui e Yuri conversavam quando a influencer revelou que, agora, não sabe mais em quem votar: Albert Bressan, Babi ou Fernando? Sacha se juntou ao trio e comentou que “Fernando está muito chato” e partindo para cima dele. Depois, o quarteto analisou a votação e opinaram que Bali deve ser o alvo da vez: “Achava que seria Yuri, mas após o caso de Babi no apontamento, acho que vão votar em Sacha”. A opinião de Luana foi a mesma dos outros três amigos.

Será que a formação de Roça desta terça-feira (19) vai estremecer o Deck? Para saber, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

