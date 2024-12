Peões montam estratégia para colocar G4 nos temidos banquinhos da Roça Gilsão, Juninho Bill e Sidney Sampaio analisam as opções de votos Novidades|Do R7 07/12/2024 - 13h24 (Atualizado em 07/12/2024 - 13h24 ) twitter

Peões do Grupinho analisam estratégia para a próxima Roça Reprodução/PlayPlus

As estratégias para a próxima formação de Roça em A Fazenda 16 já começaram. Gilsão, Juninho Bill e Sidney Sampaio analisam possível cenário de votos, com o intuito de colocar ao menos um integrante do G4 nos temidos banquinhos.

A ideia de Juninho é mandar Sacha Bali, Gui Vieira, Luana Targinno ou Yuri Bonotto para a Baia. Ele ainda sugeriu que o Fazendeiro indicasse Flor Fernandez. Ele considera que, neste caso, o G4 votaria em Albert Bressan e se, Vanessa Carvalho se juntar ao quarteto, formariam maioria e conseguiriam fazer com que o empresário ficasse na berlinda.

Ainda analisando as possibilidades, o peão acredita que Albert puxaria alguém do G4, se um deles estiver na Baia. Dessa forma, o terceiro roceiro iniciaria o Resta um, salvando os aliados e o último a ocupar o banquinho vetaria um rival da Prova do Fazendeiro.

Já Gilsão ainda não decidiu qual seria sua indicação, mas o plano B do Grupinho seria o Fazendeiro escolher um adversário e todos votarem em um rival. Dois integrantes do G4 iriam para a Roça. Um deles puxaria alguém do Grupinho da Baia e para o Resta um também sobraria algum aliado, que vetaria um dos dois roceiros do G4 da disputa pelo chapéu.

Enquanto Juninho acha melhor colocar apenas um dos adversários na Roça, o Fazendeiro opina que dois seria melhor: “Se a gente evitar [de votar em dois adversários], eles vão chegar na final”, considera Gilsão.

Será que a estratégia do trio vai dar certo? Quer saber quem serão os roceiros da próxima semana? Então, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.