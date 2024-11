Peões não sabem, mas ‘óculos da discórdia’ de A Fazenda 16 tem dona: Vivi Fernandez Grupinho ficou furioso ao ver Sacha Bali usando o acessório que pensam ser de Gizelly Bicalho Novidades|Do R7 21/11/2024 - 16h59 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O objeto está rendendo histórias no reality rural Reprodução/PlayPlus

Vivi Fernandez, a primeira eliminada de A Fazenda 16, deixou uma herança de peso na sede! Os óculos de sol foram esquecidos pela ex-peoa no início do jogo, Gizelly Bicalho usou algumas vezes e também foi eliminada. Sacha Bali zombou da ex-rival dando closes com o acessório após saída da advogada, e o pessoal do Grupinho não curtiu. Fernando Presto chegou a acusar o ator de apropriação indébita. O maior bafafá estourou na sede devido aos óculos que nem são de Gizelly!

Logo após ser promovida à peoa, quando subiu do Paiol para a sede, Vivi já saiu do jogo na primeira Roça da temporada. Mas antes disso, desfilou com seus óculos rosados.

Se liga:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Vivi foi eliminada e esqueceu o objeto lá. Gizelly achou o acessório legal e usou algumas vezes, por esse motivo, todos acreditaram que os óculos eram dela. Quase dois meses se passaram e a advogada foi eliminada. Por ter travado forte rivalidade com Sacha, o ator pegou os óculos e deu vários closes com o acessório pela sede, mandando até recado para a inimiga: “Gizelly, assiste aí no PlayPlus!”

‌



• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



Albert Bressan, Babi Muniz e Vanessa Carvalho ficaram bastante incomodados ao verem Sacha com o objeto. Quando o peão guardou os óculos no quarto, Nêssa chegou a ‘recuperá-los’ para Gizelly. A atriz abriu o baú do ator, pegou o acessório e entregou para o chef esconder. Fernando procurou diversos esconderijos, atrás da cama e até em um pote na cozinha.

Bali percebeu que alguém tinha usurpado sua nova aquisição e reclamou no quarto. Fernando esperou ele sair e disparou: “Ele é tão bobo que cometeu um crime em rede nacional!”

‌



Na formação da nona Roça, Fernando votou em Sacha o acusando: “Ele tomou posse de um objeto que não é dele e isso é considerado crime. [...] Isso é apropriação indébita, está previsto por lei, ele sabe de quem é o objeto e pegou para ele”. O ator deu risadas, afinal, tinha noção de que não havia crime algum.

No programa de quarta (20), Adriane Galisteu contou ao público: “Pior que esse tal desse óculos aí nem era da Gizelly, era da Vivi. A Vivi deixou aqui, a Gizelly pegou, usou, saiu e o Sacha achou e usou também. É aquela confusão que a gente ama!”

Imaginou que um simples objeto esquecido na primeira semana causaria um rolo tão grande assim?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Fazendeiro Gui Vieira ‘presenteia’ os amigos na delegação e coloca Fernando ‘no lixo’:

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O dia chuvoso não atrapalhou a animação do Fazendeiro Gui Vieira na sua primeira delegação de tarefas em A Fazenda 16! O ator fez piadas, deu as funções mais requisitadas para o G4, colocou Fernando Presto para cuidar do lixo e mandou recado para os peões que ficarão de folga. Veja!