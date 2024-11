Peões testam agilidade em desafio de bolinhas na Prova do Fazendeiro desta quarta (16) Sacha, Vanessa e Yuri encaram dinâmica ao vivo para tentarem escapar da Roça; vencedor retorna como mandachuva da semana! Novidades|Do R7 16/10/2024 - 13h01 (Atualizado em 16/10/2024 - 13h01 ) twitter

Adriane Galisteu comanda a Prova do Fazendeiro nesta quarta (16) Reprodução/Instagram

Chegou a hora da tão disputada Prova do Fazendeiro em A Fazenda 16. Será a oportunidade de um dos peões — Sacha, Vanessa ou Yuri — se livrar da Roça e ainda virar o dono do chapéu mais cobiçado do reality show, garantindo, assim, a imunidade da semana.

No desafio desta quarta (16), os três participantes terão que esvaziar uma gaiola cheia de bolinhas de plástico o mais rápido possível e provar que têm destreza, habilidade e agilidade para serem merecedores do novo cargo.

O primeiro participante que conseguir tirar todas as bolinhas de sua gaiola, desparafusar a porta, e ‘escapar’ do local, vence a prova e se torna o novo Fazendeiro. Os outros dois perdedores encaram a Roça junto com Suelen, que foi vetada do desafio. Um deles deixará a competição nesta quinta (17).

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

A Fazenda 16 tem madrugada caótica e tretas em série após a formação da Roça:

O caos reinou em Itapecerica das Chamas após a formação da quarta Roça de A Fazenda 16. A peãozada deu continuidade aos assuntos mal resolvidos abordados no deck e rolou uma treta atrás da outra. Teve quem tirou satisfações, peão tentando se explicar e até quem aproveitou a oportunidade para dar conselhos ao coleguinha. Tudo isso, contudo, ao som de gritarias e tapas na mesa. Entenda os detalhes da madrugada agitada desta quarta (16)