Ponto final no affair! Sidney alerta Vanessa sobre investidas da atriz: 'Fico um pouco incomodado' Ao que tudo indica, o possível romance está ainda mais difícil de acontecer em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 24/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 24/11/2024 - 17h50 )

Climão na amizade entre os peões! Reprodução/PlayPlus

Depois de sofrer com a ressaca moral da Festa Expedição de A Fazenda 16, Vanessa Carvalho criou coragem e foi pedir desculpas a Sidney Sampaio pelos excessos na paquera. Eles trocaram selinhos no festerê e a peoa tentou algo a mais após beber alguns drinks. Neste domingo (24), a conversa foi carregada de desculpas e clima zero romântico. Seria o fim do romance que nem começou?

Nêssa chamou o ator para conversar e começou: “Fiquei pensando, será que fiz algum tipo de brincadeira, que eu não lembro de tudo por causa da bebida, alguma brincadeira vulgar, ou passei essa impressão. Não é a impressão que queria que você tivesse de mim, nem o público”, explicou sobre as atitudes na festa.

Sidney tranquilizou a amiga: “Não é o ponto de ser vulgar, não é essa a questão. O lance é que a brincadeira é legal quando a gente faz uma vez, duas, três. O que acho é que temos uma amizade bacana. Quando você acelera muito nesse lugar, aí você fica brava, fala umas coisas para mim. Você me dá bronca por eu não corresponder às suas brincadeiras”, apontou.

O ator pediu desculpas por um comentário que fez sobre Nêssa só pensar em brincadeiras de paquera, e ela entendeu. Segundo Sidney, quando a atriz insiste muito em avançar no affair, a relação de amizade que eles têm fica abalada. “Melhor a gente parar com essas brincadeiras”, disse a peoa. O ator prometeu à amiga que jamais vai julgá-la.

Sidney falou: “Da minha parte está tudo certo. Às vezes fico um pouco incomodado. Fico, sim. Se eu falar que não, estou mentindo. Porque tem uma constância, às vezes você tá lá com um pouco de bebida na cabeça e não percebe a constância da brincadeira. Nessa festa você pesou mais a mão. Por vezes eu quero só dançar, brincar de outras coisas, e isso me tolhe um pouco”.

Nêssa afirmou que estava mexida com a saída de Babi Muniz, e por isso descontou na bebida, mas jurou para o ator que as atitudes não vão se repetir. Seria esse o fim do romance que nem começou?

Assista:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

