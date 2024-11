Possível affair entre Cauê e Luana vira alvo de fofoca no Rancho do Fazendeiro: ‘Vamos apertar a doutora Gizelly!’ Zé Love levou Babi Muniz, Sidney Sampaio e Zaac para curtirem o espaço VIP de A Fazenda 16 Novidades|Do R7 13/10/2024 - 12h08 (Atualizado em 13/10/2024 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O papo no Rancho do Fazendeiro rendeu! Reprodução/PlayPlus

Longe dos olhos e ouvidos curiosos da sede, o Grupinho pôde fofocar à vontade no Rancho do Fazendeiro. Zé Love convidou Babi Muniz, Sidney Sampaio e Zaac para uma tarde regada a comes e bebes, jogos, e papo sobre estratégia. Entre os assuntos mais comentados, bombou o tal segredo de Luana Targinno que Gizelly Bicalho ameaçou revelar em A Fazenda 16.

Assim que chegaram ao Rancho do Fazendeiro, os peões se deliciaram com o banquete e brindaram o momento especial com champanhe. Eles jogaram dardos em Julia Simoura, Gui Vieira e Suelen Gervásio. Zé Love disse que, em sua visão, a modelo será a mais votada na próxima formação da Roça: “O grandão bobão deixa comigo”, apontou o Fazendeiro sobre Yuri Bonotto.

Se liga:

Zé Love acredita que Suelen vai pra Roça pelo voto da Sede 🔥👀



👉 Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/sJRe2r8jWg! pic.twitter.com/RKlrpbcyo9 — A Fazenda (@afazendarecord) October 12, 2024

Sobre a última Roça, Zé analisou: “Falei para a Babi, ‘se o Zaac voltar primeiro, o Sacha volta’. Porque vai ficar o delício lá como o que pediu para ir embora, e o cara que está fazendo de tudo para ficar”, contou.

‌



O papo sobre a berlinda trouxe o ‘segredo’ de Luana para a roda de conversa: “Se é uma coisa lá de fora, por que ela vai falar aqui dentro?”, questionou o Fazendeiro. Os amigos concordaram que deve ser algo relacionado ao reality, e Sidney brincou: “No jogo, o que ela poderia ter feito de tão catastrófico? [...] Vamos apertar a doutora Gizelly!”

Para Zé, a relação próxima de Cauê e Luana pode indicar affair: “Para ela [Gizelly] falar, ‘posso acabar com você aqui dentro’. O que seria se não fosse isso?”

‌



Veja:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sobre o segredo

Com a saída de Raquel Brito e eliminação de Larissa Tomásia, Luana grudou em Cauê Fantin e ele se tornou seu melhor amigo no jogo. Quando o ator foi eliminado, a influenciadora chorou muito, armou barraco, e foi até consolada por seu inimigo, Sacha Bali!

‌



Após a quarta festa do reality, Luana se envolveu em uma discussão com Gizelly, e a advogada ameaçou contar algo que poderia acabar com o jogo da amiga. Bastaram essas palavras para o Grupinho ligar o alerta!

Luana contou para Camila Moura o momento em que revelou o segredo para a advogada: “Ela começou a falar sobre um cara, e eu disse que fiquei com esse cara há uns quatro meses. Ela falou assim, ‘e teu namorado?’ E eu falei que nessa época a gente ainda tava ficando.” Os outros peões não estão sabendo dessa conversa.

Neste domingo (13) pela manhã, Fernando Presto e Zé repercutiram o assunto: “Como eu dou conselhos para ela, falei, Luana, você está dormindo com a blusa do cara [Cauê]. Isso pode pegar mal para você lá fora”, disse o chef. O Fazendeiro completou: “Mas já pegou [mal]. Eles dormiram juntos, a Fernanda viu! Eu acho que ela está apaixonada, apaixonou no moleque.”

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Adriane Galisteu aposta em estampas e customização para brilhar em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share As tendências de moda vão e voltam, mas já notaram que as estampas sempre permanecem no nosso guarda-roupa? Das mais clássicas às extravagantes e até customizadas, Adriane Galisteu mostrou que sabe harmonizar as peças e montar visuais incríveis em A Fazenda 16. Veja!