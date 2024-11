Punição! Flor se distrai desabafando com Flora e deixa o lago transbordar Ela estava cuidando das aves e deixou a mangueira aberta enquanto a piscina dos patinhos enchia Novidades|Do R7 06/11/2024 - 12h44 (Atualizado em 06/11/2024 - 12h44 ) twitter

A peoa se esqueceu do lago por um instante Reprodução/PlayPlus

Um bate-papo rapidinho custou 48 horas sem piscina e ofurô em A Fazenda 16! Flor Fernandez deixou a mangueira enchendo o laguinho que fica dentro do galinheiro, e foi desabafar com Flora Cruz sobre a formação da Roça. A peoa estava chateada por correr o risco de ir para a berlinda, e acabou esquecendo o trato, causando infração gravíssima.

Flora acompanhou com a câmera-trato o trabalho de Flor com as aves. No fim do trato, é necessário encher a piscina dos patinhos, e isso costuma demorar. A apresentadora deixou a mangueira no lago e foi desabafar com a amiga.

Ela disse que sente que o Grupinho acabou: “Agora eu voto em um dos nossos, em um que era do meu grupo. Não sei quem, se voto na Babi ou no Sidney, porque ele quebrou uma hegemonia. O Zé pregava isso, você salva primeiro quem está próximo a você!” Para Flor, o ator foi maldoso ao colocá-la na Baia com o Poder da Chama Branca.

Flor também lembrou das acusações de agressão da ex-panicat para Sacha Bali. Ela tem certeza que não houve quebra de regras, e pensa que Babi está sabotando o próprio jogo: “Vai fazer o povo gostar do Sacha!”

O lago acabou transbordando, gerando infração gravíssima. “Foi vacilo, fiquei conversando e esqueci”, disse Flor, pedindo perdão aos peões enquanto chorava.

Enquanto Flor se desculpava, uma discussão rolou entre Babi e Yuri Bonotto. O peão falou para a rival que a pia estava repleta de louças para lavar, e como ela não está cuidando dos animais, deveria ajudar na sede. A briga foi rápida!

Luana Targinno, a Fazendeira da semana, leu o recado: “Durante o trato das aves do lago e das aves soltas é necessário ficar atento ao nível de água do laguinho. Quando o laguinho estiver cheio, a torneira deve ser fechada e a mangueira enrolada e devolvida à oficina. O laguinho não pode transbordar. Por descumprirem essa regra todos serão punidos, vocês ficarão 48 horas sem piscina e ofurô!”

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

