Punição na madrugada! Nova infração deixa peões sem academia por 48 horas

Albert Bressan causa mais uma punição nesta semana Reprodução/PlayPlus

Mais um dia e mais um sinal de punição em A Fazenda 16! Na madrugada desta quarta (4), após a formação de Roça, alguns peões conversavam, enquanto outros se preparavam para dormir, mas a tranquilidade entre eles foi interrompida por uma nova infração cometida por Albert Bressan.

De acordo com a regra do reality rural, os moradores da Baia são proibidos de usar o reservado da sede, bem como as pias. Antes de descer para se deitar, o peão acabou utilizando o banheiro e fazendo uso da pia em seguida, fazendo com que todos ficassem sem academia durante 48 horas.

Luana Targinno brincou com o empresário e disse que para compensar o erro, teria que “fazer muita comida gostosa”. Mas teve gente que não levou de forma leve. Yuri Bonotto se irritou com o peão, por não ter pedido desculpas pela punição: “Arrogante, soberbo”, xingou o rival. O dançarino comentou com outros colegas de confinamento sobre sua indignação: “Todo mundo pede desculpas, mas ele, não. Ele se acha”, desabafou Yuri.

Essa já é a segunda punição na semana causada por Albert. Além dele, Vanessa Carvalho também infringiu as regras. Agora, os peões estão sem ovos, água quente e academia.

‌



A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

