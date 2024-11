Punição real! Yuri Bonotto leva advertência e deixa sede 72 horas sem gás O Fazendeiro se descuidou e desceu para a área dos animais com sua garrafa de água Novidades|Do R7 20/10/2024 - 11h18 (Atualizado em 20/10/2024 - 12h20 ) twitter

Essa punição é a primeira do peão Reprodução/PlayPlus

A peãozada de A Fazenda 16 já está cansada de levar “bronca” por descuido com a garrafa de água. Mas, graças ao pertence, o dia já começou movimentado no reality rural. Na manhã deste domingo (20), Yuri Bonotto, um dos primeiros peões a acordar, desceu para a área dos animais e esqueceu que estava com o item em mãos. Assim que o Fazendeiro passou pela porteira, o sinal sonoro tomou conta da sede e ele logo percebeu o erro que cometeu.

A lamentação foi instantânea e o dançarino até disparou xingamentos para o ar. Ao subir para o encontro dos companheiros de confinamento, Yuri se desculpou e tentou explicar a situação. “Desci meio dormindo”, justificou, sobre a falta de atenção. Alguns despertaram com o susto e todos se reuniram na sala para ler o aviso no telão, narrado pelo próprio autor da punição.

“De acordo com a página seis do Manual do Fazendeiro, é proibido levar ou ingerir qualquer tipo de alimento e bebida em toda a área dos animais (incluindo piquetes). Por descumprirem essa regra, todos serão punidos”, disse a mensagem. Em seguida, os moradores de Itapecerica da Serra descobriram que ficariam sem gás na sede por 72 horas. “Pegam pesado”, disparou Sacha Bali.

A notícia desanimou os competidores, que já estão sem água encada desde a madrugada do sábado (19), devido à última punição, causada por Gizelly Bicalho. Mesmo assim, Yuri não se deixou abalar e tomou uma providência imediatada: “Vou trazer lenha [para o fogão]”, garantiu o Fazendeiro.

Os peões se dispersaram e o dançarino chegou a desabafar com a advogada sobre as advertências tomadas. “Uma bobagem”, lamentou Yuri pela sua falta de atenção. Gizelly relembrou a madrugada anterior, quando foi a responsável da vez, e comentou: “A gente se sente culpado, péssimo”.

Outros competidores aproveitaram para aliviar o momento de tensão. Enquanto Fernando Presto refletia sobre as limitações de água e gás na conta da peãozada, Gilsão brincou: “Só falta [ficar] sem luz”. Qual será a próxima consequência?

Confira o momento:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

