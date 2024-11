Puro deboche! Camila Moura entra em disputa de choro com Márcia Fu Nas ruas, o público ainda comentou qual peão está dormindo em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 08/11/2024 - 07h14 (Atualizado em 08/11/2024 - 07h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Márcia Fu quis saber qual peão está dormindo no jogo Reprodução/PlayPlus

Sob o comando da queen Márcia Fu, o novo episódio do Fuzenda foi às ruas conversar com o público para descobrir quem é o peão que está dormindo no jogo. Já no estúdio, o deboche ficou por conta de Camila Moura, que protagonizou uma disputa de choro com a apresentadora.

Márcia apareceu dormindo em uma cama e, logo em seguida, estava nas ruas com um travesseiro para descobrir quem estava dando preguiça e qual peão estava dormindo em A Fazenda 16. Os fãs se manifestaram e citaram Albert Bressan e Vanessa Carvalho. Ela ainda deu uma cutucada e perguntou sobre Juninho Bill: “Alguém viu ele por aí?”, brincou.

No VAR da Fu, Camila foi a convidada da vez. Márcia quis saber de cara: “Quem chora melhor, eu ou você?”, se referindo ao deboche de Camila na sexta formação de Roça. Imediatamente, as duas fingiram um chororô no programa.

Ela aproveitou para citar que a ex-peoa foi professora de história e perguntou que nota ela daria para sua participação no reality rural. Camila mandou nota 5, o que espantou Fu, que esperava uma nota mais alta.

‌



Como será que vai ser o próximo quadro com Zé Love? Quer saber o que vai rolar?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Sem papas na língua: confira a trajetória de Zé Love em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 18 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Fim de jogo para Zé Love! Dos campos de futebol para A Fazenda 16, ele mostrou que além de ser bom de bola, também é craque em tretas e estratégias. O agora ex-peão se jogou por completo no reality e causou verdadeiros incêndios em “Itapecerica das Chamas”, entregando o entretenimento que o público gosta. Apesar das inimizades que colecionou na sede, o competidor também se estabeleceu com um grupo e criou grandes parceiras. Porém, todas as partidas chegam ao fim e, dessa vez, não foi diferente. Relembre os melhores momentos de Zé!