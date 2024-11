Quarteto na área? Sacha Bali, Yuri Bonotto, Gui Vieira e Luana Targinno podem formar nova aliança em A Fazenda Apesar dos conselhos de Adriane Galisteu sobre jogo individual, peões optam pelos grupos Novidades|Do R7 24/10/2024 - 21h32 (Atualizado em 24/10/2024 - 21h32 ) twitter

Pelo visto, o jogo individual de Sacha já chegou ao fim Reprodução/PlayPlus

A peãozada de A Fazenda 16 não cansa de tentar movimentar a disputa no reality rural. Apesar dos conselhos que receberam de Adriane Galisteu sobre o perigo de formar grupos no programa, os peões insistem em se organizar com os aliados na intenção de se manterem fortes no jogo. No início da temporada, a sede se dividiu em Grupão e Grupinho. Mas, após muito fogo no feno, o “time” maior se desfez e, pelo visto, já tem um novo se formando.

Primeiro a deixar o barco, o “ex-capitão” Sacha Bali se manteve sozinho na competição até se juntar com Yuri Bonotto e Gui Vieira. Agora, devido às confusões recentes que acumulou com as amigas, Luana Targinno se aproximou dos peões, formando um quarteto.

Enquanto malhavam juntos, o ator e o dançarino aproveitaram para comentar as atuais dinâmicas da competição. Como de costume, o papo começou com críticas ao Grupinho e, principalmente, ao “líder” Zé Love. “Odeio o jogo de cada um ali”, desabafou Yuri.

Além disso, o peão ironizou a liderança do ex-jogador entre os aliados: “Parece que fez uma magia para eles tamparem os olhos”. Sacha concordou e adicionou sobre o rival: “É por isso que eu chamo ele de Lúcifer. O cara conseguiu envenenar todo mundo”.

Não demorou muito e o assunto chegou nas ex-aliadas dos peões. “Nem estou mais olhando na cara delas”, afirmou Sacha sobre Gizelly Bicalho, Camila Moura, Flora Cruz e Julia Simoura.

Yuri revelou para o aliado que, em conversa com Albert Bressan, o empresário contou que desde a eliminação de Suelen Gervásio, as peoas em questão estão tentando recalcular a rota e se aproximar dos integrantes do Grupinho. “Isso é um tiro no pé e muito feio”, disparou Sacha sobre a atitude das ex-amigas.

Entre opiniões e exercícios, o treino seguiu e a última pauta da conversa foi a oficialização de Luana como aliada dos peões. “É importante termos uma opinião feminina entre a gente”, observou Sacha. Yuri concordou e ambos comemoraram a entrada da peoa no trio, que agora virou um quarteto. Será que esse “time” de aliados tem um futuro promissor no reality?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

