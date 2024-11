Quem está na mira dos peões para a sétima formação de Roça? Grupinho, G4 e a própria Fazendeira já estão mexendo os pauzinhos para a votação em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 05/11/2024 - 16h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 16h00 ) twitter

Será que os peões vão mudar de estratégia? Reprodução/PlayPlus

Terça-feira (5) é o dia oficial do entrevero em A Fazenda 16! No programa desta noite, acontece a sétima formação da Roça, com tretas mais que confirmadas. Enquanto a votação não chega, os peões estão confabulando votos e montando estratégias. Confira!

A Fazendeira Luana Targinno já bateu o martelo, ela contou aos aliados que até tem o discurso pronto na cabeça para indicar seu rival, Zé Love. Caso o ex-jogador seja imunizado por algum Poder da Chama, a influenciadora pensa em votar no Albert Bressan ou Gilsão.

Os meninos do G4 estão decidindo se miram em Babi Muniz ou Sidney Sampaio. Sacha Bali quer apontar o ator, mas Gui Vieira prefere votar na ex-panicat. De qualquer forma, eles sabem que são minoria da votação cara a cara, pois têm apenas três indicações, contra 11 do Grupinho.

Por falar no time rival, Zé Love e seus aliados pensaram em uma estratégia interessante: dividir votos entre Gui e Sacha para que Luana tenha que desempatar, e consequentemente, se indispor com um dos amigos. Apesar da ideia, os peões do Grupinho não conseguiram entrar em um consenso sobre quem vai votar em quem.

‌



Flora Cruz deixou claro para os amigos que quer indicar Sacha, mas disse que se for necessário, vota em Gui para ajudar a equipe. Gizelly Bicalho também alegou que não consegue votar em Gui ainda.

Vale lembrar que o Lampião do Poder pode atrapalhar os planos dos grupos. Juninho Bill venceu a Prova de Fogo e vai contar com os pergaminhos na votação. Ninguém sabe o conteúdo do branco, mas o público escolheu o laranja: “Escolha dois peões da Baia. Eles estarão disponíveis para a votação cara a cara.”

‌



E por falar em Baia, Gilsão, Gizelly, Vanessa Carvalho e Yuri Bonotto estão em risco. Dois deles serão disponibilizados para a votação cara a cara devido ao Poder da Chama Laranja, fora a puxada da Baia! Caso Sacha ou Gui sejam os mais votados, Gizelly e Nêssa podem sentar no terceiro banquinho da formação de Roça.

A última vaga da berlinda fica com quem sobrar no Resta Um.

‌



Não perca a votação nesta terça (5)!

Assista ao papo sobre Roça:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Gritaria, desabafo e até abraço! Confira o resumão da dinâmica de apontamento de A Fazenda 16:

