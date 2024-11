Quem está na mira para a quinta Roça de A Fazenda 16? As conversas sobre votos e estratégias para escapar da berlinda seguem a todo vapor Novidades|Do R7 22/10/2024 - 11h21 (Atualizado em 22/10/2024 - 11h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Será que eles conseguem escapar da mira dos adversários? Antonio Chahestian/RECORD

A terça-feira (22) chegou com tudo em A Fazenda 16! O dia oficial de votatório no reality promete tretas e muito fogo no feno na formação da quinta Roça. O Fazendeiro Yuri Bonotto já definiu seu alvo. Grupinho e Grupão também já definiram os alvos. Confira!

Mandachuva da semana, Yuri contou aos amigos que estava em dúvida se votaria em Babi Muniz ou em Gilsão. Na segunda (21) ele bateu o martelo: “Meu voto é no Gilsão, a maior planta da casa. Sem personalidade, sem posicionamento, pode ser que ele saia. Eu ia na Babi, mas agora o Albert está bravo com ela, deixa eles brigarem entre si!”

O Lampião do Poder também está a favor do Fazendeiro, afinal, seu melhor amigo Gui Vieira venceu a Prova de Fogo. O ator vai ter dois pergaminhos explosivos nas mãos. O Poder da Chama Branco só é revelado na votação, mas o laranja o público já sabe: “Hoje não haverá puxada da Baia tradicional. Você deve apontar um peão da Baia e outro da sede. O segundo roceiro deve puxar um desses dois para a terceira vaga na Roça”.

Na Baia, estão Fernanda Campos, Gizelly Bicalho, Juninho Bill e Sacha Bali. Como a puxada tradicional não vai acontecer, os peões serão pegos de surpresa! Caso Gui fique com o Poder da Chama Laranja, poderá escolher um rival baieiro e outro da sede para o participante mais votado decidir quem vai para o terceiro banquinho.

‌



Na mira dos votos na sede, as equipes definiram dois alvos. O Grupinho planeja votar em Luana Targinno. Eles querem colocar fogo no feno, pois na briga de Gizelly Bicalho com Sacha, a advogada afirmou que os oponentes queriam colocar Luana na Baia, portanto, ela não seria opção de voto deles. Votando na modelo, o grupo de Zé Love faz Gizelly ser indiretamente culpada pela ida da amiga para a Roça, afinal, Luana pediu para ia para a Baia para se proteger dos votos, mas a advogada insistiu em colocar Sacha.

Já o Grupão, teve reunião para decidir quem eles vão indicar. Julia Simoura acredita que está correndo risco de cair na berlinda, por esse motivo, disse aos amigos que prefere ir com Juninho para a Roça. Eles conversaram citando as iniciais dos rivais: “O ‘jota‘ é uma pessoa que não aparece no jogo e não joga. [...] O ‘gê‘ é uma pessoa que não mostra jogo, aparece em momentos muito picados e se contradiz muito”, disse sobre Juninho e Gilsão.

‌



Assista à conversa:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Conselheira rural! Reveja frases inspiradoras de Adriane Galisteu em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Prontos para uma explosão de inspiração? Diretamente de A Fazenda 16, Adriane Galisteu soltou os melhores pensamentos e pérolas de Itapecerica das Chamas. Se você precisa de conselhos, frases motivacionais, ou simplesmente rir um pouco, está no lugar certo. Confira!