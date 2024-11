Quem está no programa errado? Dinâmica de apontamento coloca fogo no feno de A Fazenda 16 A atividade vai ao ar no programa desta segunda (14), mas você já pode conferir os spoilers

Novidades|Do R7 14/10/2024 - 11h53 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share