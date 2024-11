Quem está perdido no jogo? Dinâmica de apontamento causa tretas e xingamentos em A Fazenda 16 Os peões brigaram durante a atividade e após, levando os barracos para a sede também Novidades|Do R7 04/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 12h50 ) twitter

A atividade rendeu grandes barracos! Reprodução/PlayPlus

Garotinho de Ipanema, frouxo e corno, esses foram apenas alguns dos xingamentos que rolaram na atividade de apontamento de A Fazenda 16! A dinâmica vai ao ar no programa desta segunda (4), mas você pode acompanhar os principais embates e as tretas que aconteceram após o jogo nos spoilers seguintes!

A ‘brincadeira inocente’ da semana tinha premissa simples, cada peão precisava dizer quem estava perdido no jogo, Adriane Galisteu explicou: “Aquele participante que precisa recalcular as estratégias se quiser chegar à final!”

As tretas começaram quando Gizelly Bicalho apontou Sacha Bali. O peão alegou que a advogada esvaziava pautas, e se ele fosse machista como ela pintou, teria saído na Roça.

Em sua defesa, o ator também comentou que Zé Love só não estava agredindo ninguém no reality, pois estava ‘sedado’: “Está tomando remédio seis vezes por dia.” O peão afirmou que o ex-jogador falou de suas medicações primeiro, por isso apontou as dele.

Zé ficou furioso e teceu críticas: “Você é o cara mais frouxo que tem aqui. Quem você respeita? Garotinho de Ipanema!”

Se liga:

Fogo no feno! 🔥 Sacha e Zé Love discutem durante a dinâmica. "Você dá de coitado", dispara o peão para o ator 💥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/VF1VmKQzwW — A Fazenda (@afazendarecord) November 3, 2024

Ao contrário do que a maioria imaginou, Babi Muniz não apontou um rival, mas uma aliada: Flor Fernandez. A ex-panicat criticou como a apresentadora tenta se dar bem com todos para não se comprometer no jogo, e citou que Flor fala mal dos rivais e depois vai ‘lamber’ eles. A peoa rebateu: “Ué, você falou tão mal da Vanessa e ficou amiga dela!”

Elas discutiram e se exaltaram. Flor afirmou que Babi está ‘cega’ com o veneno de Nêssa, e a ex-panicat alfinetou: “Uma senhora, se ponha no seu lugar!”

Veja:

"Vai no veneno", dispara Flor para Babi 💥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/XBNinEaiLH — A Fazenda (@afazendarecord) November 3, 2024

Albert Bressan chamou Yuri Bonotto para o púlpito de perdido, mas enquanto o empresário tentava argumentar, Zé e Sacha tretavam feio. Albert pediu para o aliado ficar calmo, pois queria ouvir o lado do modelo. Love disparou: “Por favor o caramba, fui chamado de corno e você fala por favor comigo?” Climão!

Assista:

Eita! 💥 Albert tenta pedir para Zé Love deixar Yuri falar



👉 Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004QjCq pic.twitter.com/TYq4KM3qkt — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2024

Em determinado momento, Zé alegou que Sacha estava gritando com Flora Cruz. A peoa não queria falar com o ator e ele insistiu. Love, Fernando Presto e Juninho Bill foram para cima do peão. Até Gui Vieira se exaltou com o momento.

Olha só:

Pegou fogo! Zé Love diz que Sacha gritou com Flora 🔥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HTEFN pic.twitter.com/mqk4fhMn6y — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2024

A dinâmica completa será exibida no programa desta segunda (4)! Mas rolou treta pós-atividade também, afinal, os ânimos estavam nas alturas.

Sacha e Flora discutiram devido ao suposto grito do ator com a peoa na dinâmica: “Eu nunca gritei com você, nunca faltei com respeito”, disse a designer. O peão se defendeu, lembrando que estavam todos no meio de uma gritaria, por isso explodiu. Yuri opinou sobre Flora: “Você está se aproveitando da situação.”

Fernando e Zé entraram no quarto e a treta aumentou: “Vocês vão ser cancelados por causa desse cara”, soltou o chef para o G4. Presto estava muito nervoso, pois durante a dinâmica, Sacha disse que sua voz era irritante e eles brigaram. Fer disparou: “Você ainda vai pagar caro!”

Se riscar um fósforo na sede, A Fazenda explode!

Confira:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboche, punição proposital e reviravolta: veja o que rolou durante a semana em A Fazenda 16:

share A semana em A Fazenda 16 rendeu o mais puro suco de entretenimento! Com muito fogo no feno, os peões não deixaram para depois as discussões e não faltaram generosas pitadas de deboche. Confira os detalhes!