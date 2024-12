Rancho do Fazendeiro: G4 detona adversários em banquete recheado de estratégias Pela quinta semana seguida, o quarteto aproveitou as regalias do espaço VIP e não economizou nos dardos; confira os apontamentos afiados! Novidades|Do R7 01/12/2024 - 13h41 (Atualizado em 01/12/2024 - 13h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Peões não economizaram nas opiniões e estratégias de jogo Reprodução/Instagram

No comando da sede pela quinta semana seguida, o G4 já se sente em casa no Rancho do Fazendeiro. Dono do chapéu pela segunda vez em A Fazenda 16, Yuri Bonotto convocou seus aliados para aproveitarem o espaço VIP do reality rural. Apesar de já habituados com a regalia, o quarteto nunca perde a oportunidade de viver o momento como se fosse a primeira vez.

Sem mistério, Yuri selecionou Sacha Bali, Gui Vieira e Luana Targinno para o banquete, que foi regado de estratégias e sinceridades. Além de soltarem o verbo sobre os oponentes na competição, os peões não economizaram nos dardos e ninguém escapou da mira. Seguindo a tradição do espaço, a cada tiro ao alvo, um apontamento foi disparado. Quem será que levou mais?

De início, a refeição do grupo foi temperada com opiniões sinceras sobre a peãozada. Apesar de gostarem de Flor Fernandez, os aliados concordaram que Albert Bressan é responsável por uma manipulação que distância a peoa do quarteto. “Bota [coisas] na cabeça dela”, comentou o Fazendeiro sobre o empresário.

Porém, Sacha teve uma ideia que pode ajudar seu grupo na próxima votação. Segundo o ator, caso Albert esteja na Baia, eles poderiam puxá-lo para a Roça, já que ele salvaria Flor no Resta Um. Com isso, a apresentadora poderia livrar um deles dos banquinhos ao invés de escolher Flora Cruz novamente. “Agora, que o jogo afunilou, ela está pendendo muito mais para o nosso lado do que para o lado de lá”, justificou o peão

‌



• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



A hora mais esperada pelos peões chegou e quase faltaram dardos para a quantidade de apontamentos que os aliados dispararam. Escolha certeira de Sacha, Sidney Sampaio foi a primeira “vítima” do ator. “Mala, invejoso, sem jogo, chato e tem alucinações”, disparou o peão para sobre o rival.

O ator também foi alvo do Fazendeiro, que confessou: “Vou te colocar na Roça e quero que você saia porque tem um jogo engessado, é um cara cansativo e que andou com o grupo mais agressivo [da sede]”.

‌



Em seguida, Yuri detonou Albert, que foi alvo de todos. “É o pior jogador dessa edição. Seu jogo é sujo, mentiroso, injusto e você é chato para caramba. Falou que ia acabar com a palhaçada do nosso grupo, mas quem vai acabar com a sua é a gente. Quero você bem longe daqui”, desabafou o dançarino.

Depois, Sacha falou o que pensa sobre o empresário: “Chato, hipócrita, mentiroso. Disse que não tinha nada contra ninguém, só contra a gente, que nunca te agrediu. Então, mete o pé”.

Chegou a vez de Luana e a peoa não hesitou em hablar: “Você é, literalmente, um chato de galochas. Hipócrita, tem um jogo covarde e medroso. Aponta a gente pelos mesmos motivos e erros que seu grupo comete”.

Por último, Gui deixou as suas considerações: “Tem o jogo mais hipócrita que eu já vi. Percebi que você coloca qualquer pessoa no meio do fogo para se proteger e até se vende para isso. Mantém uma pose de elegante, mas quando desce [o nível], vai até embaixo”.

Outra foto escolhida para ser alvo de todos os peões foi a de Flora. A peoa recebeu dardos e apontamentos de sobra dos rivais, que não economizaram em pontuar tudo que sentiam em relação a ela.

“Ainda bem que a sua máscara já caiu. É uma das pessoas mais falsas dessa casa e isso não sou eu quem digo, são as plaquinhas que você recebeu a longo do jogo. É extremamente oportunista, inventa pautas e tentou acabar com meus dois amigos, mas não vai dar certo, porque o Brasil está vendo”, desabafou Gui.

Olha só:

"Ainda bem que a sua máscara caiu", dispara Gui ao jogar dardos na imagem de Flora 🎯



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/0QlKqSa3S6 — A Fazenda (@afazendarecord) November 30, 2024

Depois, Sacha disparou: “Não tem jogo, é uma perdida e desesperada. Zero posicionamento e personalidade. Por conta disso, sua hora está chegando”. Além disso, o ator relembrou a trajetória da rival na competição e observou que ela se “escondeu” atrás de grupos diferentes durante toda a temporada.

Se liga:

"Você não tem jogo, Flora Cruz", diz Sacha 🔥



👉 Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004PLMS pic.twitter.com/Lp7NCpEy14 — A Fazenda (@afazendarecord) November 30, 2024

Yuri não perdeu tempo e colocou tudo o que pensa sobre a designer para fora. “Não sei como você chegou até aqui [na competição]. Nunca teve jogo próprio, esvazia pautas e não tem posicionamento. Vai sair, com certeza, antes do top 5. Nem sei o que está fazendo aqui ainda”, afirmou o peão.

Confira:

"Você teve posicionamento seletivo", dispara Yuri ao jogar dardos na imagem de Flora 🎯



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/9gJPAFDDXw — A Fazenda (@afazendarecord) November 30, 2024

Por último, Luana pontuou sobre a ex-amiga: “Tem um jogo medroso, é mentirosa, hipócrita, injusta e trapaceira”. Contudo, a empresária pegou mais leve e abriu o coração. “Independente de todas as coisas, a gente sempre pode se arrepender e mostrar que é uma pessoa honesta. Ainda espero que você vá fazer isso, mas duvido que vá acontecer”.

E aí, já bateu a ansiedade para a próxima vez que o G4 vai entregar tudo no espaço VIP?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Peças-chave! Galisteu mostra como montar looks com pegada country

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Não tem para ninguém, Adriane Galisteu domina o estilo western em A Fazenda 16! Que tal aprender com a melhor especialista como combinar peças clássicas da moda country com seu visual? Inspire-se com os looks da semana!