Relembre a briga entre Luana e Zé Love, estopim da supertreta em A Fazenda 16

A briga começou com Luana, e terminou com Yuri e Sacha Reprodução/PlayPlus

Uma confusão generalizada pode começar a partir de uma discussão pequena, A Fazenda 16 é a prova disso! Zé Love já tinha reclamado com os amigos sobre a mania de Luana Targinno ficar batendo na porta quando ele está usando o banheiro. Pouco tempo depois, o ex-jogador foi ao reservado, e a modelo deu toques na porta. Ele abriu já arrumando briga, o que gerou a supertreta mais tarde.

O ex-jogador tinha comentado com os amigos: “No dia que ela bater, vai esperar eu 40 minutos sentado no vaso. [...] A Julia estava no banheiro no dia da Roça, ela ficou assim”, explicou, imitando Luana batendo na porta. Alguns minutos depois, Zé foi ao banheiro, e sem saber quem estava lá, a modelo chegou e bateu na porta: “Estou super apertada”, soltou.

Zé abriu o reservado já bravo: “Você não tem juízo, tá com pressa?”, perguntou, olhando para os amigos na cozinha. A peoa respondeu que estava “se mijando”, e ele rebateu que era falta de educação. Luana se assustou: “Que grosseria é essa? Eu sempre bato para saber se a pessoa vai demorar. Por que está falando assim comigo? Fiz alguma coisa para ti?”

A discussão virou uma briga, e Luana começou a chorar: “Eu preciso trocar de absorvente, só tem um banheiro. Se eu fosse lá embaixo, a gente poderia levar punição. Não tem por que ser grosso assim comigo! Nunca te tratei com grosseria, entendeu?” Zé debochou, e ela alegou que ele, sim, era grosso e estúpido. O peão opinou: “Você que cospe nas pessoas! Você é muito baixa, é pior você tomar um tapa do que um cuspe”, disse, confundindo as palavras.

Zé chamou Luana de nojenta: “Pega bosta, cospe nas pessoas, além de ser muito falsa.” Luana não deixou barato: “Teu filho está adorando, vai, me xinga!” O peão mandou a modelo ir ‘falar com o chefe’ dela. A peoa chorou e foi finalmente usar o banheiro.

Quando saiu, eles continuaram a se insultar. Luana lembrou que nunca chamou o rival de agressor e sempre pediu aos amigos que não citassem o filho de Zé nas discussões. O ex-jogador apontou que ela estava citando no momento. Ela saiu aos prantos para a Casa da Árvore e lá, foi consolada pelos amigos.

Enquanto isso, Zé ficou possesso por citarem seu filho: “Já, já vou tomar uma atitude aqui dentro, que não quero. Se forem ficar falando do meu filho, o bicho vai pegar! Desgraça!”

Gui Vieira estava dentro da sede, e quando Yuri Bonotto e Sacha Bali ouviram os gritos de Zé, acharam que ele estava brigando com o ator. O modelo subiu as escadas rapidamente e foi confrontar o ex-jogador, foi quando a supertreta aconteceu. Ambos precisaram ser segurados pelos amigos para não haver agressão.

Relembre:

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.

