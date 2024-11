Respostas na ponta da língua! Confira como foi a vitória de Juninho Bill na Prova de Fogo No gigante de feno, a peãozada precisou colocar em prática seus conhecimentos geográficos para conquistar o Lampião do Poder Novidades|Do R7 04/11/2024 - 23h26 (Atualizado em 04/11/2024 - 23h26 ) twitter

Essa foi a primeira vitória do peão na temporada Reprodução/PlayPlus

Após mais uma semana caótica em A Fazenda 16, a sétima Prova de Fogo da temporada exigiu, além de uma dose de agilidade, muito conhecimento dos peões que participaram. Dessa vez, a dinâmica contou apenas com três competidores, que disputaram individualmente pelo cobiçado Lampião do Poder.

Seguindo a tradição para definir os sortudos que se jogariam no Campo de Provas, Adriane Galisteu deu início à seleção com as bolinhas coloridas. Na sede, as caixas sortidas contavam apenas com duas cores e a vaga seria apenas daqueles que encontrassem a branca.

No final, Zé Love, Albert Bressan e Fernando Presto teriam levado a melhor. Contudo, esses peões já haviam participado da última Prova e cada um precisou selecionar outro para ir em seu lugar.

O ex-jogador escolheu Gilsão, o empresário optou por Juninho Bill e o chef de cozinha passou a ‘responsa’ para Gizelly Bicalho. Então, os três novos participantes desceram para o gigante de feno e precisaram exercitar a mente na disputa.

A missão da vez contou com Galinhos internacionais de vários lugares do mundo. Na reunião das ‘Organizações Galinácias Unidas’, os peões precisaram reconhecer países com três dicas por rodadas. Com a resposta em mente, os competidores precisariam juntar peças coloridas para formar as respectivas bandeiras de cada Nação e apertar o giroflex logo em seguida.

Após sete rodadas, Galisteu encerrou a Prova e avisou que, com 120 pontos, Juninho e Gilsão empataram. Foi a hora, então, da rodada que definiria o campeão. Ao acertar a resposta antes, o cantor deu um show de agilidade e conquistou o Lampião.

Os dois perdedores, como de costume, caíram direto na Baia. Além disso, puderam escolher os outros companheiros do cômodo. Gilsã puxou Yuri Bonotto e Gizelly, Vanessa Carvalho.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

