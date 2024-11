Reviravolta explosiva! Flor incendeia a formação da Roça e sede pega fogo Após receber um Poder bombástico, a peoa tomou uma decisão que mudou os rumos da votação; entenda! Novidades|Do R7 13/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 13/11/2024 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pela enquete no Kwai, o público conseguiu incendiar de vez o deck do reality Reprodução/PlayPlus

Apesar de mais silenciosa que o comum, a formação da oitava Roça de A Fazenda 16 teve movimentações barulhentas que deram o que falar. Com o Poder da Chama Laranja em mãos, Flor Fernandez teve uma missão de peso e a cumpriu com sucesso. A consequência das ações, contudo, vieram logo em seguida e a peãozada não economizou nas opiniões. Confira o que rolou na sede durante a madrugada desta quarta (13).

Sempre nos preparativos para o momento de tensões que acontece toda terça-feira no reality rural, os peões passam a semana planejando estratégias tanto para escapar da Roça, como para colocar seus alvos nos temidos banquinhos. Contudo, o programa também conta com reviravoltas que incendeiam Itapecerica das Chamas ainda mais.

Desde a sua vitória na Prova de Fogo, Albert Bressan prometeu causar no Deck. Quando se apossou do Lampião do Poder, o empresário presentou Flor com o pergaminho Laranja e, a partir de então, o caos foi instaurado na votação.

A apresentadora ganhou a vantagem de escolher três peões da sede como únicas opções possíveis para receberem votos. Devido à sua atual posição no jogo e às últimas movimentações da competição, Flor selecionou Babi Muniz, Sidney Sampaio e Flora Cruz. A notícia chocou a peãozada e desestabilizou os integrantes do Grupinho, que precisaram votar nos seus aliados.

‌



Se liga no momento:

Com o Poder Laranja, Flor escolheu Flora, Babi e Sidney para ficarem disponíveis para a votação Cara a Cara 🗣️ #RoçaAFazenda pic.twitter.com/8ENQWs7SwF — A Fazenda (@afazendarecord) November 13, 2024

No final das indicações cara a cara, Flora recebeu nove votos e se juntou a Gizelly Bicalho, indicada à Roça pelo Fazendeiro Sacha Bali. Indignada com a jogada da apresentadora, a designer não deixou barato e o bate-boca entre as duas foi inevitável na volta para a sede.

‌



Além disso, Flora também tomou uma decisão que desagradou vários peões, gerando ainda mais confusões. Por ocupar o segundo banquinho, a designer precisou puxar um dos moradores da Baia e escolheu Vanessa Carvalho. “Ela falou que tem medo de prova, então é mais confortável para mim”, justificou a peoa ao fazer o anúncio.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

‌



Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Ao voltar para a sede, Nêssa se revoltou e desabafou com seus aliados sobre a atitude de Flora, que considerou traição: “Não tem sentido”. Babi concordou e confessou: “Estou me sentindo uma idiota”. Sidney refletiu e aconselhou: “Não esperem nada das pessoas aqui dentro. Todos se transformam quando o perigo se aproxima”.

Nesse momento, contudo, a designer estava ocupada discutindo com Flor. Segundo Flora, a apresentadora garantiu, antes da votação, que ela não era sua opção de voto. “Você é falsa”, disparou para a nova rival. A loira, por sua vez, tentou explicar que a promessa seria inválida em caso da necessidade de autodefesa.

Confira:

"Não tô chateada com você, você é falsa", dispara Flora para Flor 👀



Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004PLMS pic.twitter.com/50SA9qZeUI — A Fazenda (@afazendarecord) November 13, 2024

A treta seguiu no quarto e Flora abriu o coração: “Estou decepcionada com você pela sua postura comigo”. Na tentativa de acalmar a peoa, Flor revelou que sua decisão foi uma estratégia que a designer só vai entender fora do confinamento, mas, enquanto isso, determinou: “Vou ser mulher e assumir o B.O”.

Mesmo assim, Flora não engoliu a desculpa e insistiu em saber o motivo de tal escolha. Flor perdeu a paciência e tentou dar um ultimato: “Fala sozinha”. Porém, a designer não desistiu. Após argumentações de sobra, a apresentadora manteve o mistério e a roceira desabafou: “Eu confiei na sua palavra, mas não vale de nada”.

Durante o embate com Flor, Flora também se desentendeu com Nêssa, que não gostou de ter sido puxada da Baia e deixou claro para todos. “Traidora, falsa”, disparou a atriz para a designer. Sem paciência para o conflito, Flora retrucou: “Se mete na sua vida”.

Disposta a discutir, Nêssa trouxe à tona a história a movimentação de votos contra Gui Vieira e ainda garantiu ao ex-ator mirim que Flora tentou prejudicá-lo. “Falou comigo e está negando”, afirmou a atriz sobre a designer.

Olha só:

Eita! Vanessa não gostou de ter sido puxada por Flora para a Roça 🔥



Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004PLMS pic.twitter.com/Mf2lp6dITK — A Fazenda (@afazendarecord) November 13, 2024

A poeira parecia ter baixado, mas, logo em seguida, Flora descobriu que todo o Grupinho se virou contra ela. Isso porque, segundo Gizelly, a peoa deveria ter puxado Luana Targinno da Baia. Ainda no Deck, Fernando Presto tentou avisar a roceira o movimento que deveria ser feito, mas, aparentemente, a peoa não compreendeu a orientação.

“De coração, eu não entendi. Se eu tivesse entendido, não faria”, garantiu Flora ao se desculpar com a advogada, que acabou vetada da Prova do Fazendeiro por Luana quando a empresária ocupou o quarto banquinho.

Desconfiada da amiga, Gizelly conversou com Sidney sobre o ocorrido. “Essa semana, já foram duas bolas foras”, comentou a advogada sobre as atitudes de Flora na competição. O ator concordou e analisou: “Para mim, está claro: a movimentação que ela fez foi uma escolha”.

Veja:

Gizelly e Sidney criticam atitude de Flora em puxar Vanessa para a Roça 🔥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/aINzfIhX1e — A Fazenda (@afazendarecord) November 13, 2024

A semente da revolta foi plantada no Grupinho e os aliados desceram a lenha tanto em Flora quanto em Flor, já que, para eles, ambas viraram rivais declaradas do “time”.

Na Casa da Árvore, Gizelly revelou para os aliados que a designer garantiu não ter entendido a estratégia, mas os peões também não acreditaram nas alegações. “Se for para ela andar com a gente, eu prefiro ficar sozinha”, afirmou Nêssa, ainda revoltada com Flora.

Babi compartilhou da indignação e contou que a designer havia prometido para ela que, caso fosse a mais votada da sede, não escolheria Nêssa como terceira roceira. “Ela mentiu na minha cara”, refletiu a ex-panicat.

Além disso, a loira não deixou a apresentadora de fora das suas críticas. “Flor nunca foi flor que se cheire”, analisou Babi, por ter sido selecionada pela peoa como opção de voto da sede.

Após muitos apontamentos sobre as peoas, Sidney garantiu que a apresentadora nunca foi uma verdadeira aliada do Grupinho. “Ela tem um lado definido e deixou claro”, afirmou o ator.

Assista:

Peões seguem criticando posicionamento de Flor 🗣️



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/HZ49MqvLnw — A Fazenda (@afazendarecord) November 13, 2024

O papo cheio de opiniões rendeu bastante e quando sobrou apenas Sidney e Babi, Albert se juntou aos peões para comentar o seu lado da história. O empresário garantiu que a ex-panicat não era uma opção de voto para ele, e Flor tomou as próprias decisões ao cumprir a missão do Poder da Chama Laranja.

Por isso, Babi confessou que, agora, a apresentadora está na sua mira e o ator compactuou com a ideia. “Ela poderia ter sido imparcial”, comentou a ex-panicat sobre a seleção dos peões feita por Flor no Deck.

Entenda:

"Agora eu tenho coragem de votar na Flor", afirma Babi 🙊



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/ioZ03mJK51 — A Fazenda (@afazendarecord) November 13, 2024

Eita, a competição não para de esquentar no reality rural e você não pode perder o incêndio no feno que está por vir!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Confira sete vezes em que a peãozada se atrapalhou feio no trato dos animais

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os momentos fofos dos peões com os animais de A Fazenda 16 são incríveis, mas as cenas em que os participantes se atrapalham nos tratos são insuperáveis! Já rolou fuga de bezerro, número dois na hora da ordenha, ciscadinhas atrevidas e muito mais. Relembre!