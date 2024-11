‘Sabe fazer do limão, uma limonada’, diz Julia Simoura sobre Sacha Bali Na Cabine de Descompressão, atriz falou sobre sua amizade com o ator e assumiu ter sido um pouco “planta” durante A Fazenda 16 Novidades|Do R7 25/10/2024 - 14h42 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h47 ) twitter

Julia Simoura é a quinta eliminada de A Fazenda 16 Reprodução/Instagram

Na noite de quinta (24), mais uma Roça foi concluída com sucesso em A Fazenda 16. E dessa vez quem deu adeus ao reality rural e deixou a sede em Itapecerica foi Julia Simoura. A atriz e cantora estava na berlinda com Fernando e Luana, e foi a menos votada para permanecer no jogo, com 22,15%.

Logo depois de ser anunciada por Adriane Galisteu como a eliminada da noite, Julia foi para a Cabine de Descompressão, para um papo com Lucas Selfie, transmitido com exclusividade pelo PlayPlus, o streaming da RECORD.

Selfie questionou a atriz sobre ser muito passiva no jogo e Julia concordou, mas explicou que esse é o jeito dela na vida. “Eu me permiti ser a pessoa que eu sempre sou, sendo nos momentos mais vulneráveis, nos que me estressei... Mas meu estresse não chega nem perto do que o pessoal faz. Pode ter sido um jogo passivo, sim, para quem assiste que quer muita treta”, disse Julia.

A ex-peoa também afirmou que agora, vendo a situação de fora, acha que Sacha pode ter sido um pouco injustiçado na Roça em que Larissa foi eliminada. “Caiu uma coisa no colo dele, que talvez não tenha sido bem isso. Lá dentro, a gente fica buscando justificativa para as coisas, entrando numa paranoia tão grande do nosso mundinho alternativo”, disparou ela.

‌



Ainda falando sobre Sacha, Julia acredita que ele não se vitimiza, mas sabe aproveitar as oportunidades. “Ele sabe pegar as coisas e fazer um bom posicionamento para o público. Sabe fazer do limão, uma limonada”.

A moça ficou espantada ao saber que Larissa sentiu ciúmes dela e achou que poderia ter um clima entre ela e Sacha. “Pelo amor de Deus, não gente! Via o Sacha com uma figura de amigo. Fora que ele é 20 anos mais velho do que eu, é algo muito fora da realidade... Não, jamais, de forma nenhuma!”.

‌



Julia também se mostrou decepcionada ao ver um VT em que Larissa e Luana falam sobre ela de forma nada amigável. “Meu maior erro é achar que as pessoas vão dar o mesmo que dou. E eu dou muita sinceridade, lealdade aos meus...”, pontuou.

A entrevista completa de Julia na Cabine de Descompressão, está disponível no PlayPlus, onde também estão as entrevistas que Selfie fez com os outros quatro eliminados, Vivi Fernandez, Larissa Tomásia, Cauê Fantin e Suelen Gervásio.

‌



Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Diversão, cantoria e adrenalina: relembre a trajetória de Julia Simoura em A Fazenda 16:

share Julia Simoura levou A Fazenda 16 com seriedade e jogou do início ao fim de sua passagem! Ela foi bicampeã em Provas do Fazendeiro, participou de um Grupão, se divertiu e deixou sua marca no reality. Relembre a trajetória da atriz!