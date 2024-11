Sacha Bali, Suelen Gervásio e Vanessa Carvalho estão na quarta Roça de A Fazenda 16 Yuri Bonotto deu um show de agilidade e conquistou o cobiçado chapéu Novidades|Do R7 16/10/2024 - 23h57 (Atualizado em 16/10/2024 - 23h57 ) twitter

Não economize nos votos para salvar o seu favorito RECORD/Antonio Chahestian

A votação que rolou na terça (15) agitou os ânimos da peãozada de A Fazenda 16. Como de praxe no reality rural, o deck da sede foi palco de apontamentos, argumentações, gritaria e confusão. Após todas as escolhas dos competidores, os temidos banquinhos foram ocupados, respectivamente, por Yuri Bonotto, Suelen Gervásio, Vanessa Carvalho e Sacha Bali.

Devido aos embates que o ator e a modelo vêm colecionando juntos, Sacha vetou Suelen da Prova do Fazendeiro desta quarta (16), e disputou com os outros peões. Neste desafio, os competidores precisaram de muita agilidade e preparo físico para conquistar a coroa caipira e se tornar o novo mandachuva do reality.

No Campo de Provas, os roceiros tiveram a missão de escapar de uma gaiola cheia de bolinhas de plástico o mais rápido possível. Para isso, era necessário esvaziar jaula e desparafusar a porta para sair das grades e acionar o girofex. No final, vencia o mais veloz.

A dinâmica começou e Yuri decolou arremessando tudo para cima. Sacha veio logo atrás e Nêssa se manteve afogada nas bolinhas. A disputa ficou acirrada entre o dançarino e o ator, mas, mesmo assim, Yuri se manteve no primeiro lugar até o fim e conquistou a vitória.

‌



Agora, Sacha, Suelen e Vanessa correm perigo de eliminação. A votação para salvar um deles já está aberta no R7.com, não perca tempo e corra para tentar salvar seu favorito. Nesta quinta (17), um competidor vai deixar o programa e você não pode perder!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

A Fazenda 16 proporcionou um mês recheado de fogo no feno, puro suco de entretenimento e tortas de climão! A temporada começou com o pé direito, servindo tudo o que o público ama no reality rural. Veja os números dos primeiros 30 dias!