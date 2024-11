Sacha Bali, Vanessa Carvalho e Yuri Bonotto disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (16) O vencedor escapa da Roça, se tornando o mandachuva da semana; Suelen Gervásio foi vetada e já está nas mãos do público Novidades|Do R7 16/10/2024 - 00h32 (Atualizado em 16/10/2024 - 00h32 ) twitter

Um deles será o novo dono da coroa caipira RECORD/Antonio Chahestian

Após mais uma semana pra lá de agitada em A Fazenda 16, a formação da quarta Roça da temporada não poderia ser diferente. Na noite desta terça (15), a peãozada entregou posicionamentos de sobra e o deck da sede tremeu com as movimentações de jogo no reality rural.

Disposto a fazer bom uso dos poderes que conquistou ao vencer a Prova de Fogo, Sidney Sampaio deu início aos trabalhos e abriu o Lampião dos Poderes para descobrir suas vantagens. Ao ler os pergaminhos, o ator resolveu ficar com o da Chama Branca e entregou o da Laranja para Albert Bressan, que pôde anular todos os votos recebidos por um peão.

Em seguida, Zé Love, Fazendeiro da semana, cumpriu sua função e escolheu Yuri Bonotto para ocupar o primeiro banquinho. O dançarino não perdeu tempo de defesa e desabafou sobre a indicação: “Vindo desse cara baixo, que vem me ameaçando, até achei que hoje foi leve”.

Começou, então, a votação cara a cara. Em peso, o Grupinho escolheu um alvo e todos os integrantes indicaram Suelen Gervásio para o posto. Com 11 votos, a modelo se juntou a Yuri. No caminho para o banquinho, ela chegou até a sorrir e desabafou: “Temos que ficar felizes com todas as etapas que passamos na vida”.

Chegou a hora do Poder Laranja entrar no jogo e Albert retirou os três votos recebidos por Fernanda Campos.

Segunda integrante da Roça, Suelen precisou puxar um dos moradores da Baia para o terceiro posto e indicou Vanessa Carvalho. O temido Resta Um começou. Sacha Bali acabou sobrando e completou a formação.

Como de costume, o último selecionado teve a missão de vetar um dos competidores da Prova do Fazendeiro, que acontece nesta quarta (16), e o ator optou por Suelen.

Antes do ao vivo acabar, contudo, chegou a hora de Sidney usar seu Poder da Chama Branca. O ator recebeu a oferta de um prêmio de R$ 10 mil, que deixaria a sede sem água quente por 48 horas. Sem pensar duas vezes, o peão aceitou.

No final, ficou decidido que Sacha, Nêssa e Yuri vão descer para o play no gigante de feno na disputa pela coroa caipira. Já decidiu quem tem a sua torcida?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Dinâmica de apontamento tem alvo certo: Vanessa Carvalho

share Programa errado Na atividade de apontamento, que foi ao ar nesta segunda (14), os peões precisaram dizer quem estava no programa errado, ou seja, quem não deveria estar em A Fazenda 16. Eles tiveram que designar uma nova atração para o oponente, como Novelinha Confinados pelo Acaso, Fazenda News e Fofoca na TV. Vanessa foi a jogadora mais escolhida, já que virou alvo da sede após ser pega confabulando votos