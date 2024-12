Sacha promete conversa com Larissa na festa final: ‘Quero entender por que ela colocou aquelas placas em mim’ Os peões conversaram sobre os reencontros que vão rolar no último festerê de A Fazenda 16 Novidades|Do R7 04/12/2024 - 13h04 (Atualizado em 04/12/2024 - 13h04 ) twitter

Será que pode rolar uma possível reconciliação?

Com um pezinho no Top 10 por terem escapado da Roça, Flor Fernandez, Luana Targinno e Sacha Bali vislumbraram o futuro e conversaram sobre a festa final de A Fazenda 16! Eles tentaram imaginar como serão os reencontros entre os finalistas e os ex-peões.

Luana puxou o assunto sobre Larissa Tomásia, alegando ter certeza de que a amiga vai falar com ela, pois está com a consciência tranquila de que nunca fez nada de mal para a influenciadora. Flor ficou animada com o reencontro entre Lari e Sacha, mas o ator pontuou: “Gente, vou ficar na DR com Larissa por duas horas. [...] Quero entender por que ela colocou aquelas placas em mim”.

As peoas disseram que a influenciadora deve ter assistido às cenas em que o ator dizia que não queria nada sério no início do jogo, por esse motivo, pode ter ficado chateada. Ele opinou: “Se ela tivesse ficado até agora, provavelmente teria rolado muito!”

Flor lembrou que Larissa ficou super feliz quando beijou o peão, e Luana contou que a peoa foi correndo contar do beijão para ela e Yuri Bonotto.

O modelo chegou na conversa e também começou a imaginar os reencontros que vão rolar. Ele afirmou que está ansioso para ver como Zé Love vai agir, e disse que se o ex-jogador pedir perdão, vai aceitar.

Gizelly Bicalho também foi assunto entre os peões. Flor acredita que a advogada vai tentar trollar os finalistas, dizendo que alguém é o favorito. Luana e Sacha acham que a ex-peoa não vai nem se aproximar.

Veja trecho do bate-papo:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade 1 / 6 google-news

