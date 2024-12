Sacha reencontra os óculos escondidos e gera nova polêmica em A Fazenda: ‘Estou apaixonado!’ Flora, Gilsão e Sidney não gostaram da atitude debochada do ator, mas Juninho caiu na gargalhada Novidades|Do R7 03/12/2024 - 17h16 (Atualizado em 03/12/2024 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esse acessório deu o que falar no reality! Reprodução/PlayPlus

Lembra dos óculos da Gizelly Bicalho, que na verdade são de Vivi Fernandez? Fernando Presto tinha escondido o objeto para que Sacha Bali não usasse mais. Os dias passaram em A Fazenda 16, até que nesta terça (3), o ator encontrou o acessório sem querer e caprichou no deboche. Querendo saber quem tinha escondido, Sacha acabou discutindo com Flora Cruz e Sidney Sampaio.

A peãozada estava cantando e dançando enquanto aguardavam o momento de ir para uma atividade no Deck. Sacha resolveu pegar algum objeto para batucar, e ao escolher um vaso da estante, acabou encontrando os polêmicos óculos de Vivi. Ele colocou o acessório no rosto e caprichou no deboche: “Voltei!”

Yuri Bonotto abraçou o amigo e a galera caiu na risada. Flora disse: “Eu apostaria o prêmio, achei que era um leite condensado!” Juninho Bill também gargalhou, afinal, já sabia que Fernando tinha escondido o objeto lá. Sacha quis saber quem pegou os óculos de seu baú, mas ninguém respondeu. Yuri alegou que todos estavam sendo cúmplices.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

‌



Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Enquanto Sacha tentava descobrir, Vanessa Carvalho se manteve quietinha. Foi a atriz que ‘sequestrou’ os óculos da amiga e deu para Fernando esconder. Luana Targinno falou em alto e bom som que está usando o boné de Gizelly para fazer o trato dos animais, e se alguém esconder, ela vai olhar nas gavetas e baús de todos.

‌



Gilsão perguntou se os óculos eram realmente de Gizelly, e Yuri respondeu: “Já vi ela usando uma vez, eu perguntei e ela disse que ganhou de promoção em uma festa!”

Curioso, Sacha continuou questionando os colegas para encontrar a pessoa que mexeu em suas coisas: “Todos vocês sabiam e ninguém falou nada”, soltou, irritando Sidney, que disparou: “Você sabe de tudo, hein, Sacha? Me conta tudo o que você sabe!” Bali zombou do rival, dizendo que não estava falando com ele.

‌



Uma discussão generalizada começou, com alguns peões defendendo a utilização de itens esquecidos por ex-participantes, e outros defendendo que a atitude é errada.

Flora opinou: “Você há de convir que está usando para debochar. Qual é o seu objetivo com os óculos?” Sacha explicou que Gizelly acusou ele de diversas maneiras, mas conseguiu o chapéu e colocou a inimiga na Roça: “Isso aqui é uma comemoração da minha vitória sobre ela.”

Sacha fez algumas poses e falou que estava ótimo com o acessório. Sidney discordou, afirmado que o rival estava ‘ridículo’. Bali retrucou o xingamento, e Sampaio soltou: “Estou super preocupado com sua opinião!”

Eles continuaram: “Estou cagando para você, tudo o que fala é sobre mim”, disse Sacha. Sidney apontou: “Tudo o que faço nessa vida é pensar em você, estou apaixonado!”

Veja o momento:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Na lama! Peões detonam jogo sujo de adversários em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Na Dinâmica de Apontamento que foi ao ar na segunda (2), os peões precisaram dizer quem não está jogando limpo em A Fazenda 16. Desta vez, eles usaram roupas especiais para poderem entrar na lama quando fossem apontados e até uma touca de porquinho fazia parte do look para o lamaçal. Prontos para os apontamentos, os moradores da sede deixaram o sabonete apenas para depois da dinâmica!