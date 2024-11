Saiba o que esperar para a formação da oitava Roça de A Fazenda 16 Estratégias de jogo sempre correm soltas pela sede e os peões nunca perdem a oportunidade de falar sobre os adversários Novidades|Do R7 11/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/11/2024 - 02h00 ) twitter

A votação desta terça (12) promete incendiar a sede Reprodução/PlayPlus

A competição está cada vez mais acirrada em A Fazenda 16. Após uma semana repleta de fogo no feno, chororô e uma eliminação bombástica, a peãozada já está com as estratégias a todo o vapor para a formação da próxima Roça da temporada. Se liga no que já foi decidido.

Após tanto lutar pelo chapéu, Sacha Bali conseguiu virar o Fazendeiro e já tinha sua indicação na ponta da língua desde o início do seu mandato. Devido aso embates que o ator colecionou com Gizelly Bicalho, ele garantiu que a advogada iria para a Roça e ainda chegou a revelar para a própria peoa que ela ocuparia o primeiro banquinho nesta terça (12).

A eliminação de Zé Love abalou as estruturas da sede e, na hora da emoção, o ator entrou em um embate com Gizelly e disparou para a peoa: “Você é a próxima”. Com isso, aparentemente a advogada já aceitou o seu destino e, segundo seus aliados no reality, ela está agindo como se sua eliminação fosse certeira.

Apesar de o G4 contar com a indicação do Fazendeiro ao seu favor, os integrantes do time de aliados ainda temem os banquinhos, já que os peões estão, praticamente, contra todos da sede.

‌



Aproveitando o quadro tático da academia, os quatro peões chegaram a pensar em estratégias para a próxima votação. Segundo eles, Luana Targinno pode ser a mais votada. Além disso, é provável que Gui Vieira ou Yuri Bonotto sobrem no Resta Um.

Contudo, após a separação oficial com o Grupinho, Albert Bressan e Flor Fernandes já demonstraram interesse em se aproximar do G4 na hora da votação, e já comentaram que Babi Muniz é um alvo provável.

‌



Os aliados do ex-jogador passaram dias abalados com a eliminação e nem pensaram em muitas opções para indicar aos banquinhos. Contudo, alguns temem a indicação do Fazendeiro, já que todos são seus rivais.

Em um desabafo, Babi confessou que pode ser o alvo de Sacha, já o maior amigo da ex-panicat foi o último a deixar o reality. Fernando Presto também comentou que seu nome poderia ser cotado pelos adversários, mas, mesmo assim, o chef acredita que Gizelly será a escolha da vez.

‌



Porém, tudo ainda pode acontecer e a peãozada está prestes a se surpreender com os pergaminhos do Lampião do Poder, que sempre adicionam uma dose extra de fogo no feno no deck.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Eliminação inesperada e delegação faisqueira: confira os fatos que agitaram a semana em A Fazenda 16

