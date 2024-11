Saiba quem está na mira dos rivais para a décima Roça de A Fazenda 16 Fernando Presto, Gilsão e Juninho Bill estão correndo o risco nesta semana Novidades|Do R7 26/11/2024 - 00h21 (Atualizado em 26/11/2024 - 00h21 ) twitter

Será que os peões vão mudar o foco nesta votação? Reprodução/PlayPlus

As estratégias estão bombando em A Fazenda 16! Com o intuito de escapar da décima Roça e colocar os rivais para passarem perrengue na berlinda, os peões estão tramando jogadas arriscadas e corajosas nesta semana. Entenda!

O Fazendeiro Gui Vieira tinha cravado a indicação em Fernando Presto quando foi ao Rancho do Fazendeiro com o G4. Na ocasião, o quarteto combinou de votar em Juninho Bill na cara a cara, pois acreditam que se alguém ‘carismático’ enfrentar a Roça com o chef, Fernando tem mais chances de ser eliminado.

Porém, depois de disputarem a Prova de Fogo, o quarteto mudou de opinião. Sacha Bali aconselhou Gui a indicar Juninho direto para o primeiro banquinho da Roça. Como o G4 espera que um dos membros seja o mais votado na sede, essa pessoa puxa Fernando da Baia direto para a terceira vaga na formação de berlinda.

Pensando ainda mais longe, o ator acredita que outro peão do quarteto vai sobrar no Resta Um, então, veta o rival da Prova do Fazendeiro. A estratégia é bastante arriscada, mas o G4 almeja Fernando na Roça de qualquer maneira, e vai tentar colocá-lo ao lado de Juninho, pois acreditam que o cantor será salvo pelo público em possível embate.

‌



E por falar em mudança de planos pós-Prova de Fogo, Albert Bressan levou a melhor na disputa pelo Lampião do Poder e garantiu o objeto requisitado pela segunda vez na temporada. O público já tinha decidido o conteúdo do Poder da Chama Laranja no Kwai: “Você deve escolher uma imunidade: à indicação do Fazendeiro; à votação cara a cara; ou ao Resta Um.” Se bem usado, o pergaminho pode salvar o empresário da Roça.

Já os possíveis alvos da votação cara a cara estão ainda indefinidos. Flor Fernandez contou aos amigos que pretende votar em alguém que ainda não foi para a Roça, e pensa em jogar a ideia de somar votos com o G4 para indicar Gilsão. Se ela conseguir, são quatro votos no peão.

‌



O personal e Sidney Sampaio também conversaram sobre a votação, e estão querendo mandar Flor para a berlinda, devido ao jogo duplo que perceberam. Resta saber se eles vão conseguiu unir boa quantidade de indicações, visto que não têm ajuda de Fernando, pois o chef vai mirar em Luana Targinno para revesar o voto de sempre em Sacha.

Por fim, o Resta Um e o Poder da Chama Branca ainda podem surpreender os peões. Qual será o conteúdo do pergaminho branco? Não perca a formação da Roça nesta terça (26)!

Assista à conversa de Gilson e Sidney sobre Flor:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.

Climão, novos moradores e festa: relembre momentos marcantes da semana

