Saiba quem está na mira para a décima primeira Roça de A Fazenda 16 Peões não descansam quando o assunto é estratégia de jogo e as movimentações estão cada vez mais arquitetadas Novidades|Do R7 01/12/2024 - 12h07 (Atualizado em 01/12/2024 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por temerem a eliminação, peões fazem de tudo para escapar da Roça RECORD/Antonio Chahestian

O top 10 já é uma realidade para o atual Fazendeiro e, após a formação da décima primeira Roça de A Fazenda 16, também será para outros peões da sede. Pela quinta semana seguida, o G4 conta com o chapéu mais cobiçado de Itapecerica das Chamas e segue dando um show de estratégias a cada votação no Deck. Será que as previsões do quarteto vão se concretizar mais uma vez?

Seguindo a ideia de tentar eliminar os “vilões” da temporada, o grupo formado por Sacha Bali, Yuri Bonotto, Gui Vieira e Luana Targinno já determinou o próximo alvo. Dessa vez, os aliados pretendem mandar Gilsão e Sidney Sampaio para o julgamento do público. Isso porque, seguindo a lógica do grupo, o rival principal deve ir para a Roça com uma “planta” para, assim, ser eliminado.

Logo após a eliminação de Fernando Presto, que acabou em um dos banquinhos devido ao planejamento do G4, os peões tiveram mais uma confirmação que suas movimentações de jogo estão dando certo. Com isso, os integrantes do grupo já começaram a planejar os próximos movimentos. Mandachuva da semana, Yuri não perdeu tempo e confirmou sua indicação aos aliados.

Na próxima terça (3), se tudo ocorrer como o quarteto espera, Sidney será o primeiro a ocupar um banquinho no Deck. “Tem vários posicionamentos que repudio, nunca quis jogar com ele e nem entendi os posicionamentos dele aqui dentro. Faz papel de bom moço e de galã, mas não tem nada”, justificou o Fazendeiro pela sua escolha.

‌



• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



Contudo, o outro lado da sede também está se movimentando e tem ideias diferentes dos rivais. Acreditando que podem estar na reta dos rivais, Sidney e Gilsão se reuniram com Juninho Bill para pensar formas de escaparem da eliminação. Segundo os peões, mandar Flor Fernandez para o julgamento do público é a melhor opção.

“Podemos pensar na manobra do Resta Um”, sugeriu o cantor. O ator concordou, mas apresentou outra opção: “Tem que pensar em outra pessoa também”. Além disso, consideraram abordar Albert Bressan para ter mais clareza sobre o jogo do empresário.

‌



Confira o papo na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

E aí, quem será que vai acabar nos temidos banquinhos, correndo o risco de não entrar para o top 10?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Peças-chave! Galisteu mostra como montar looks com pegada country

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Não tem para ninguém, Adriane Galisteu domina o estilo western em A Fazenda 16! Que tal aprender com a melhor especialista como combinar peças clássicas da moda country com seu visual? Inspire-se com os looks da semana!