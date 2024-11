‘Se torna uma bola de neve’: entenda o motivo do choro de Sacha Bali e Yuri Bonotto em A Fazenda 16 O modelo ficou aos prantos na manhã desta segunda (4) no reality rural Novidades|Do R7 04/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h50 ) twitter

Eles desabafaram com a amiga durante a tarde Reprodução/PlayPlus

O confinamento não é fácil, vez ou outra, os peões acabam desabando em lágrimas. Nesta segunda (4), foi a vez de Yuri Bonotto cair no choro em A Fazenda 16! Ele desabafou sobre o motivo das lágrimas com Luana Targinno.

Após noite de apontamentos pesados e tretas, Yuri acordou cabisbaixo e precisou deixar as lágrimas saírem. A amiga aconselhou: “Chora, bota para fora! Vocês me falaram que chorar não é sinal de fraqueza. Ninguém aqui é de ferro.”

Enquanto ele chorava, ela dizia: “Nós quatro estamos passando por isso, mas pelo menos são os quatro. [...] Um para apoiar o outro. É isso que importa, pessoas verdadeiras, justas. E olha que legal, sempre que a gente erra, a gente conversa. Fica assim, não, amigo, não vale a pena. Lembra do propósito de tu estar aqui, das pessoas que você ama. Tu é muito legal, o cara mais engraçado que já conheci!”

Yuri conseguiu se acalmar um pouco e desabafou: “Se torna uma bola de neve, sabe? Toda hora que o Sacha passa, gritam. Eu sinto esses bagulhos. Pode ser com o outro, pode nem ser comigo, mas sinto muito isso aí. Sinto que o cara [Sacha] não tá bem”.

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mais tarde, Sacha também não segurou as lágrimas e caiu em prantos no quarto. Luana tentou resgatar o amigo, pedindo que ele saísse do cômodo para tomar um ar: “Tô me sentindo muito mal”, disse o peão.

Luana soltou: “Eu sei que toda vez que você levanta a galera solta indireta, mas deixa. Deixa eles falarem. Todo mundo comete erros. Essa história de estar humilhando as pessoas pela casa não é legal”, confortou.

Confira:

"Tô me sentindo mal", Sacha desabafa com Luana 🔥



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/zXHXWxp4jO — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2024

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

