‘Se Zé Love saiu, Sacha sai’, alega Albert Bressan citando ‘atitudes desumanas’ do rival em A Fazenda 16

O bate-papo rendeu nesta segunda (11) Reprodução/PlayPlus

Reunidos ao redor da fogueira, Albert Bressan, Fernando Presto, Juninho Bill, Vanessa Carvalho e Sidney Sampaio desciam a lenha nos rivais de A Fazenda 16. E engana-se quem pensa que o Grupinho falou mal apenas dos adversários do G4, Gizelly Bicalho e Flora Cruz também foram alvo de críticas!

“Semana que vem o Sacha tem que ir para a Roça. Se Zé Love saiu, Sacha sai. O público não aguenta mais”, disse Albert. Vanessa concordou com o amigo e falou que os outros membros do G4 não estão mais interferindo nas tretas do ator. O empresário observou: “Estão vendo que não vale a pena defender”.

‌



Mudando de assunto, os peões repercutiram os boatos de que Flora mentiu sobre articulações de voto em Gui Vieira. Na opinião de Fernando, a designer não quis se indispor com o ator. Vanessa acredita que tanto Flora quanto Gizelly, não têm aliados no jogo e estão desesperadas com a Roça: “Ela está. [...] Se você sabe sua verdade, sustenta. Se não, vai você e Gizelly para a Roça”, apontou Albert.

Vanessa revelou aos aliados que não fará estratégias para defender Flora, pois a peoa já foi rude com ela. Albert concordou: “Já falei que ela esta andando com gente errada desde o começo do jogo”. Sidney também opinou: “Gosto da Flora, mas não acredito nessa inocência. Fico incomodado porque gosto de conversar com ela, mas não boto a mão no fogo”, explicou.

‌



Fernando lembrou que Gi e Flora faziam parte do extinto Grupão, e agora estão ‘sufocando’ o Grupinho. “Fico incomodada com a presença delas. Sempre estiveram do lado de lá e agora que o pessoal saiu, querem vir para cá. Não existe ‘nós”, disparou Vanessa.

Todos concordaram que têm motivos para votar em qualquer peão do G4. Albert disse que Sacha é ‘extra jogo’ e tem ‘atitudes desumanas’.

‌



Confira um trecho da conversa:

"Elas não estão deixando a gente respirar", afirma Sidney sobre Gizelly e Flora 🗣️



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/RZHBXQIWgu — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2024

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.

Eliminação inesperada e delegação faisqueira: confira os fatos que agitaram a semana em A Fazenda 16:

share A semana em A Fazenda 16 surpreendeu os fãs e até mesmo especialistas em reality, que não apostavam na eliminação do líder do Grupinho (que atualmente já era Grupão), Zé Love. Mas, toda essa confusão rural começou na dinâmica de apontamento, quando os peões abriram a semana servindo tretas para todos os gostos; confira tudo o que rolou! Reprodução/PlayPlus