Selfie mostra VAR de supertreta para Zé Love e encosta ex-peão na parede: ‘Você manipulou?’ O apresentador da Cabine de Descompressão fez perguntas polêmicas para o ex-jogador que deu adeus ao sonho milionário de A Fazenda 16 Novidades|Do R7 09/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 09/11/2024 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na web, o público comentou as opiniões sobre o ex-peão Reprodução/PlayPlus

Zé Love deixou A Fazenda 16, mas o reality rural ainda não saiu do ex-jogador! Nas redes sociais, o apresentador da Cabine de Descompressão, Lucas Selfie, postou alguns momentos de puro fogo no feno do encontro com o eliminado.

O ex-jogador de futebol assistiu ao VAR de algumas brigas, inclusive a supertreta em que Sacha Bali foi acusado de agressão: “A todo momento falei que não vi, mas se ela estava falando [Fernanda] eu acreditei nela. Mas com certeza se eu tivesse visto, falaria que ele [Sacha] tirou de lado e não empurrou”, explicou Zé Love.

Mesmo fora do game a rivalidade continua em alta e Zé fez questão de contar como nasceu todo esse ranço com o ator: “O Sacha foi um cara que eu não comprei desde o primeiro dia, não desceu mesmo, é um cara que para mim é escroto mesmo, com tudo, então ele sempre manipulava com aquele jeito cafajeste dele”, disparou.

Selfie não deixou barato e perguntou se Zé não teria feito o mesmo e encostou o ex-jogador na parede: “Você não manipulou?”

‌



O ex-atleta disse que não manipulou e também esclareceu os episódios de quase agressão, como o dia em que pegou o chinelo: “Eu não ia fazer isso, foi só para ver a reação dele”, justificou.

Nos comentários, fãs do reality e de Selfie fizeram questão de enaltecer a postura e desempenho do apresentador: “Parabéns, Lucas”, elogiou uma seguidora. “Melhor apresentador”, comentou outra. “Boa, Selfie”, completou mais uma.

‌



Confira:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‌



Nada básico! Confira os looks estilosos de Galisteu em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Todos os detalhes contam na construção de um estilo! Em A Fazenda 16, Adriane Galisteu capricha em acessórios, peças diferenciadas, bordados e tendências cheias de personalidade para deixar os looks ainda mais incríveis. Sem essa de 'basiquinho' por aqui. Confira os figurinos da semana!