Sem carisma? Vanessa descobre que Flor e Gizelly falam mal dela pelas costas

A peoa ficou chocada com as revelações Reprodução/PlayPlus

Vanessa Carvalho trabalhou na tarde deste sábado (2)! Mas não pense que foi no trato dos animais ou na limpeza da sede, foi pescando fofocas em A Fazenda 16. Em um bate-papo tranquilo com Sidney Sampaio, a atriz descobriu que Gizelly Bicalho e Flor Fernandez já falaram mal dela pelas costas.

Tudo começou quando o peão contou que teve uma conversa esquisita com Gizelly. Eles falavam sobre o medo de serem prepotentes no jogo, até que ele sentiu que a advogada estava omitindo suas verdadeiras opiniões: “Ela não expõe de fato o que realmente está pensando.”

Sidney afirmou que não confia em Gizelly, e Vanessa concordou: “Ela pega informações para usar contra você depois”. No meio do papo, a atriz perguntou se alguma vez a advogada falou mal dela para o ator: “Se você está tentando se aproximar dela, o conselho que dou é fique alerta. [...] Não vou mentir, os comentários que ela faz sobre você não são elogiosos”, opinou o peão.

Vanessa apertou um pouco mais o amigo, pedindo exemplos, e conseguiu descobrir que Gizelly já falou que ela era ‘sem carisma’.

Veja:

Sidney aconselha Vanessa: "Você não pode abaixar a guarda para essa pessoa", diz o peão sobre Gizelly 😬



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/eW3gNIC7Ev — A Fazenda (@afazendarecord) November 2, 2024

Além dos dois, também estavam na varanda Babi Muniz, Gilsão e Juninho Bill. O cantor aproveitou o momento ‘sincerão’ dos amigos para contar à Vanessa que Flor já se estressou com Vanessa: “De você, a Flor sempre teve aquele negócio de odiar e gostar. De vez em quando ela fala, ‘e dorme comigo ainda!”

Vanessa ficou chocada com as descobertas e contou que não esperava ouvir esses relatos das aliadas. A atriz ficou tão indignada que vai pedir a Fernando Presto que troque de cama com ela, pois Nêssa dorme na mesma cama que Flor.

Se liga:

"Eu não sei até vai o lance dela ser sincera", diz Juninho sobre Flor 🤔



👉 Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004PLMS pic.twitter.com/UMnMyVPBQX — A Fazenda (@afazendarecord) November 2, 2024

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

