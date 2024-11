Show de agilidade e mira! Veja como foi a vitória de Albert Bressan na Prova de Fogo Pela segunda vez na temporada, o peão conquistou o Lampião do Poder e vai movimentar ainda mais a votação; se liga Novidades|Do R7 25/11/2024 - 23h20 (Atualizado em 25/11/2024 - 23h20 ) twitter

Peão garante causar na formação da próxima Roça Reprodução/RECORD

Mais um peão entrou para o grupo de bicampeões em A Fazenda 16. Após uma disputa em trio de muita agilidade e boa pontaria, Albert Bressan venceu a décima Prova de Fogo da temporada. Viciado em estratégias, o empresário não economizou na comemoração ao voltar para a sede com os pergaminhos que vão adicionar aquela dose extra de fogo no feno durante a formação da próxima Roça, que acontece nesta terça (26).

Mantendo a tradição, Adriane Galisteu tratou de sortear os competidores que desceriam para o play dessa vez. Os peões que tiraram a bolinha amarela foram Albert, Juninho Bill e Sidney Sampaio. Já que o cantor e o ator disputaram na semana anterior, ambos passaram a vez. Respectivamente, Fernando Presto e Vanessa Carvalho assumiram o posto.

Para o desafio, a peãozada precisou escolher dois ajudantes. Na ordem, o chef chamou Gilsão e Luana Targinno; a atriz convocou Sidney e Yuri Bonotto; e o empresário optou por Juninho e Sacha Bali.

No gigante de feno, os peões participaram do casamento dos animais da sede. Em “tricicletas”, os competidores precisaram recolher alianças pelo circuito e arremessar em estruturas rotativas que correspondiam a cada casal bichinhos. Apenas o peão sorteado pelas bolinhas poderia jogar as argolas e quem acertasse seis primeiro, venceria.

O primeiro grupo foi o de Fernando, que não conseguiu completar a Prova no tempo do cronômetro. Seguido pelo de Nêssa, que também finalizou sem sucesso. O único trio que conseguiu acertar as três argolas foi o de Albert, que acabou vencedor da dinâmica.

“Que necessário”, comemorou o empresário ao ser anunciado como campeão pela apresentadora.

Quanto a Fernando e Vanessa, a Baia os esperava. Contudo, precisaram escolher mais dois peões para dormir com Colorado. Nêssa optou por Sacha e o chef chamou Yuri.

Eita, o que será que o empresário vai aprontar na votação desta terça (26)? Não perca!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

