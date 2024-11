Spoilers! Veja o que rolou na dinâmica de apontamento que reforçou rivalidades entre adversários Os peões tiveram que comprar ‘passagens’ para os rivais que gostariam de ver bem longe de A Fazenda 16 Novidades|Do R7 25/11/2024 - 11h47 (Atualizado em 25/11/2024 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Não perca a dinâmica completa no programa desta segunda (25)! Reprodução/PlayPlus

Convocados para mais uma atividade de apontamento apimentada, os peões de A Fazenda 16 precisaram deixar os sabonetes guardados no banheiro da sede! A dinâmica consistia em comprar ‘passagens’ para os rivais que eles gostariam de ver longe do reality. Ambientada em uma charmosa estação rural, a atividade reforçou rivalidades. O bate-boca completo será exibido no programa desta segunda (25), mas você pode conferir os spoilers agora!

Adriane Galisteu explicou para os peões: “Dessa vez, vocês vão comprar uma passagem para o peão que querem ver fora de A Fazenda. Primeiro, o Fazendeiro Gui Vieira vai para a bilheteria, diz quem merece o ticket só de ida para fora da F16. Esse peão vai para a plataforma de embarque e espera o trem, que vai ser lançado pelo Gui. Depois, o Fazendeiro dá sua justificativa e o apontado faz a réplica.”

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

‌



Como a apresentadora disse, Gui foi o primeiro a jogar. O mandachuva da semana escolheu Fernando Presto para cair fora do reality, explicando que as falas do chef despertam gatilhos nos peões: “Sinto que não mede as consequências das opiniões dele, em momentos de estresse fala o que está na cabeça, fala o que acha que é certo e às vezes passa um pouco do limite”, opinou.

Já Gilsão, apontou Flor Fernandez: “Não aguento mais tomar punição, toda punição que você traz para a gente é muito grave, a gente está sem café por uma semana, ninguém mais aguenta ficar sem o cafezinho. Outro [motivo] é porque você votou em mim”. Ele explicou que a ‘sabonetagem’ no apontamento era para deixar o clima mais leve.

‌



Em seguida, Fernando colocou Luana Targinno para explicar a ‘ameaça’ que a influenciadora fez a ele durante treta do leite condensado. A peoa se defendeu: “Foi falado sobre meu namorado, meu biquíni, estava muito nervosa e falei, ‘você não sabe de onde vim e nem quem conheço’. Em nenhum momento falei que você iria ver o que ia acontecer com você. Depois disse que iria lhe processar.”

Veja :

‌



Luana explica "ameaça" durante a treta do leite condensado 🔥



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/ugxDY3TEH2 — A Fazenda (@afazendarecord) November 24, 2024

Chegou a vez de Juninho Bill escolher um adversário, e ele optou por Sacha Bali. O problema é que ao invés do embate rolar com o cantor, Fernando e o ator bateram boca. O chef lembrou de antigas tretas: “Você foi conivente com a Gizelly quando ela me humilhou. Falou que eu estava provando do meu próprio veneno”.

Sacha rebateu, afirmando que nunca concordou com o que a advogada disse do peão. E recordou da acusação de homofobia do chef em relação a ele.

Se liga:

"Você foi conivente com a Gizelly quando ela me humilhou" 🗣️🔥



Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/z6HgYvNrPr — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2024

Também rolou discussão entre Sacha e Sidney Sampaio. Bali alegou que foi o Grupinho quem iniciou um embate contra ele, e antes disso, sempre teve boa relação com o oponente. “Seu grupo todo começou a criar uma narrativa contra mim, e você foi na onda.”

Sacha ainda reforçou que deseja tudo de melhor na saúde de Sidney, reiterando que mandou ele ‘se lascar’ devido à tensão do jogo, mas não quer o mal dele.

Na hora de apontar, Bali escolheu Fernando: “Esse teu afeto, que você fala que cozinha para dar afeto para as pessoas, na verdade, é uma forma de mascarar sua agressividade e tentar mostrar um outro lado. Não sei se você tem dupla personalidade, ou é realmente falso. Porque é extremamente agressivo e depois vem com comidinha para tentar passar pano no que fez!”

Assista :

Sacha critica atitudes de Fernando com o G4 🙊🗣️



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/g1kGlbXRqI — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2024

Quer ver todas as tretas que rolaram na atividade? Não perca o programa desta segunda (25)!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Climão, novos moradores e festa: relembre momentos marcantes da semana em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Que semana, hein? Em A Fazenda 16 os dias foram recheados de momentos importantes! Rolou climão em dinâmica de apontamento, nascimento de novos moradores, eliminação bombástica, festa com direito a selinhos e muito mais. Relembre!