‘Stayin’ Alive’! Divirta-se com a trilha sonora de A Fazenda no seu aplicativo de áudio favorito Que tal levar a playlist do reality show rural com você para qualquer lugar? Novidades|Do R7 15/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 15/11/2024 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Afaste os móveis da sala e se jogue na coletânea do reality Reprodução/Instagram

Quando você escuta o refrão de Stayin’ Alive, do Bee Gees, já lembra de A Fazenda? A trilha sonora oficial do reality rural está disponível em todas as plataformas de áudio. Aproveite para curtir suas músicas favoritas do programa!

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Segundo o diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, a música-tema do reality foi escolhida principalmente pelo refrão: “Qual seria uma música do universo pop que tivesse a ver com o espírito de A Fazenda, de reality show? Aí veio essa coisa do Stayin’ Alive, do Bee Gees, com o vocalize do ‘ah, ha, ha, ha”, explicou.

‌



Confira:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Lenços e fivelas! Inspire-se nas combinações criativas de Galisteu em A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Adriane Galisteu encontrou a harmonia perfeita entre a leveza dos lenços e o poder das fivelas. Em A Fazenda 16, a apresentadora adora combinar as peças para formar looks cheios de personalidade. Inspire-se!