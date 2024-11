Suelen Gervásio chama Babi de cobra no Fazendômetro: ‘Pronta para dar o bote’ A ex-peoa ainda considera Fernanda a Maçã Podre da sede “totalmente perdida” e quer ver Vanessa fora do reality “sem personalidade” Novidades|Do R7 21/10/2024 - 16h36 (Atualizado em 21/10/2024 - 16h36 ) twitter

Suelen Gervásio, quarta eliminada de A Fazenda 16 Reprodução/RECORD

Fim de jogo para Suelen Gervásio. Nesta segunda (21), a quarta eliminada de A Fazenda 16 participou do ‘Fazendômetro’, dinâmica da comunicação da RECORD, e não sabonetou ao falar do comportamento de alguns peões no reality show.

Yuri foi eleito o ‘Pavão’ da temporada, porque, segundo ela, adora aparecer para as câmeras a todo momento.

O título de ‘Planta’ ficou para Juninho. “Até a planta tem uma beleza lá dentro da casa. Com o Juninho, você se perde. Você nem sabe onde ele está. Bem escondido, nunca fala, não tem opinião para nada. Ele vai se arrastar bastante no jogo desse jeito”, desabafa Suelen.

Babi é a ‘Cobra’ da temporada. “Ela está pronta para dar o bote. Ela é a perfeita cobra”, declara a ex-peoa.

‌



“Ela vai para onde está mais confortável”, diz Suelen sobre Vanessa. Com isso, a peoa ganhou o apelido de ‘Ovelha’.

Para Suelen, a ‘Maçã Podre’ da edição é a Fernanda. “Aquela pessoa que está ali no meio, pega uma informação que ela não sabe nem de onde foi que saiu, e ela leva. E aí, vai contaminando todo mundo com o que ela acha. Totalmente perdida”.

‌



E o ‘Cão’, amigo e companheiro vai para o Gui: “o mais fiel da casa”.

E quem Suelen quer ver fora da disputa? Sem dúvidas, ela escolheu Vanessa: “A convivência com ela é de extrema desconfiança. Sem personalidade nenhuma”, declarou. Gilsão é o preferido da ex-peoa para vencer o reality rural!

‌



Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Surpresa! Veja as aparições do Galinho em A Fazenda 16:

