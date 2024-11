Suelen Gervásio é eliminada de A Fazenda 16, com 8,15% dos votos A modelo perdeu a preferência do público após disputar a Roça contra Sacha Bali e Vanessa Carvalho Novidades|Do R7 17/10/2024 - 23h57 (Atualizado em 17/10/2024 - 23h57 ) twitter

Suelen Gervásio é eliminada de A Fazenda 16 Reprodução/PlayPlus

O desfile de Suelen Gervásio como peoa de A Fazenda 16 chegou ao fim. A ex-participante do reality ocupou o temido banquinho da Roça após ser a mais votada pela sede. A modelo teve uma trajetória marcada por tretas, mas sempre em busca de lutar por sua verdade.

Sua primeira treta foi com Zé Love, por causa do trato dos animais. Suelen foi acusada de militância excessiva. Ao retrucar o peão, seus argumentos despertaram a fúria dele, e a relação entre os dois ficou estremecida por muito tempo.

Outro embate marcante que envolveu a ex-peoa foi uma discussão entre ela, Flora Cruz e Flor Fernandez. Suelen e Flora não gostaram de algumas falas da apresentadora e o embate pegou fogo na sede. A treta deu o que falar entre os peões.

Ela também travou uma rivalidade com Babi Muniz. As adversárias protagonizaram diversas discussões regadas a gritaria e ofensas. “Otária” foi um dos xingamentos mais leves utilizado entre as duas, que nunca se deram bem.

A modelo colecionou muitas discussões na sede, mas, segundo ela, nunca chegou a iniciar nenhuma. Ela alegava ser apenas reativa, contudo, suas atitudes foram vistas como agressivas por quase todos os companheiros de confinamento, ganhando rótulos como grossa, mal-educada e baixa.

Ela provou, em diversos momentos, que a falta de posicionamento não fazia parte do seu jogo. Suelen não economizava nas argumentações para defender seus pontos de vista sobre qualquer situação. E, durante as brigas, ela aproveitou para abusar do deboche. A modelo reagia com muita ironia, e não faltavam caras e bocas.

Apesar das confusões, a modelo alegava ser diferente fora do programa e até caiu no choro se sentindo mal com as acusações por exagerar nos palavrões.

No confinamento, ela também protagonizou uma verdadeira reviravolta em sua amizade com Sacha Bali, que passou de amigo a inimigo. Após votar no ator para a terceira formação de Roça, Suelen deu um basta na aliança, acumulando embates calorosos com o ator.

E foi por causa das inimizades que criou na competição que ela foi a mais votada pela sede para sentar nos temidos banquinhos. Com 11 indicações, Suelen não escapou da berlinda. Para piorar ainda mais, acabou sendo vetada por Sacha da Prova do Fazendeiro, caindo direto na decisão do público.

Suelen acabou se dando mal e levou a pior na votação do R7.com. Agora, ela faz parte do grupo de ex-peões da temporada. Como será que fica o jogo sem a modelo?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

