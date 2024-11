Suelen Gervásio encara VAR e alfineta Zé Love: ‘Nunca nem vi jogando’ Em Fuzenda, Márcia Fu também foi às ruas e chamou o reality rural de Piratas do Carelli, com elenco formado por capitão e papagaio Novidades|Do R7 25/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 25/10/2024 - 12h10 ) twitter

A modelo não economizou nas opiniões sobre a peãozada Reprodução/RECORD

Nem toda noite de eliminação em A Fazenda 16 é só sinônimo de tensão e despedidas. Na Fuzenda, a história é outra! A queen Márcia Fu comparou o elenco do reality rural a um filme pirata: “Tem capitão, papagaio. O nome do filme é ‘Piratas do Carelli’”, brinca a apresentadora com relação aos comentários de que Sacha Bali seria o capitão do barco do Grupão.

Ao entrevistar a população, Fu quis saber quem levaria o tesouro, e uma das respostas foi Zé Love. De acordo com o público, Sacha estaria à deriva e Babi Muniz é quem está andando na prancha.

Fora das ruas, Márcia convidou Suelen Gervásio para o VAR. A ex-peoa respondeu perguntas, reviu cenas do reality e comentou polêmicas! Fu quis saber se a modelo ainda estivesse no game, renderia mais entretenimento ou processo, e Suelen foi firme: “Entretenimento”. Ao rever as brigas que protagonizou, ela concorda que rolaram muitas tretas, mas acredita que o participante que mais tem embate na sede é Zé Love.

“Zé Love faz mais marcação agora ou quando jogava no Santos?”, quis saber de Suelen, que respondeu que a maior marcação é no programa. “Nunca nem vi ele jogando”, confessou.

Ao rever o VT com as aliadas falando sobre suas atitudes, a ex-peoa disse que não entendeu nada e que, para ela, tal postura não passa de “falsidade”.

Confira na íntegra:

Quer saber o que Márcia Fu vai aprontar no próximo episódio? Então, fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

