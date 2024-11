Suelen Gervásio se diz desapontada com aliadas e solta indireta: ‘Pesado é cuspir na cara dos outros’ A quarta eliminada de A Fazenda 16 participou da Live do Eliminado com Márcia Fu e Lucas Selfie Novidades|Do R7 18/10/2024 - 22h58 (Atualizado em 18/10/2024 - 22h58 ) twitter

A ex-peoa repercutiu momentos tensos de sua passagem no reality Reprodução/YouTube

Bastou um mês para Suelen Gervásio virar A Fazenda 16 de cabeça para baixo! A modelo tretou, fez e desfez amizades, protagonizou momentos divertidos e finalizou sua passagem como quarta eliminada. Na Live do Eliminado desta sexta (18), a ex-peoa repercutiu os momentos tensos na sede e revelou chateação com as aliadas. Veja!

Márcia Fu estava ansiosa para perguntar se Sue acreditava que sairia em uma berlinda contra Vanessa Carvalho e Sacha Bali. A modelo disse que já estava se sentindo esgotada no reality, mas lamentou eliminação contra a atriz: “É muito sonsa aquela menina!”

Já Lucas Selfie, quis saber se as diversas tretas que Sue participou eram forçadas ou naturais: “Sou péssima VTzeira, eu só fui eu”, jurou. Na opinião da modelo, entre os atores da sede, Sidney Sampaio é o peão que mais ‘atua’.

Questionada sobre os votos que a colocaram na Roça, a ex-peoa contou qual deixou ela mais chocada: “A Flor. Até quando essa mulher errou comigo, não consegui votar nela”, disse em tom de arrependimento. O restante das indicações já eram esperadas pela modelo, inclusive o veto da Prova do Fazendeiro, feito por Sacha: “Jamais cobraria alguma coisa dele. Só falei que ele era burro [por vetá-la].”

Os apresentadores mostraram o vídeo em que Sue grita no ouvido do ator durante uma treta. Ela se mostrou um pouco desconfortável, mas explicou o motivo da explosão: “Ele sempre chegava para mim para falar do meu jeito. [...] As questões que aconteceram com o Sacha são porque eu aguentei muito!”

Selfie lembrou que o Grupão teve uma brusca mudança de atitude com Sacha após participação de Larissa Tomásia no Hora do Faro. Lucas quis saber se Suelen começou a brigar com o amigo por conta das plaquinhas da peoa: “Com toda a sinceridade do mundo, não foi. O Sacha cavou muita coisa para a galera da casa estar desse jeito com ele”. Ela disse que gostaria de ver o público analisando ‘a ferro e fogo’ as atitudes do ator.

“Nunca arrumei confusão. Acontecia o problema e eu não recuava, eu ia para cima do problema” (Sue)

Sobre a personalidade reativa, Sue pontuou: “Nunca arrumei confusão. Acontecia o problema e eu não recuava, eu ia para cima do problema”. Nesse momento, Márcia interrompeu a modelo e lembrou da quantidade de tretas que ela se envolveu: “Acho que poderia ter tido um pouco mais de fair-play.”

Influenciadores do Kwai também mandaram perguntas para a modelo. Um deles relembrou o pódio que os peões montaram na primeira dinâmica de apontamento. Selfie perguntou qual era o segundo e terceiro lugar de Suelen e se ela gostaria de mudar agora: “Faria uma alteração. Acho que era Flora e Sacha.” Ela contou que tiraria os dois aliados para colocar Julia Simoura e Zé Love no lugar, mas não por proximidade, apenas por achar que eles chegam à final do reality.

Selfie aproveitou a deixa para comentar sobre as amigas da ex-peoa. Na Cabine de Descompressão, Sue assistiu aos vídeos das aliadas falando sobre ela: “Fiquei bem chateada com as meninas. Achei péssimo, elas tinham, sim, abertura para falar comigo. Não quer ser vista como dupla? Por que andava comigo? Tinha todo o cuidado com elas”, disparou, citando cena em que Flora diz que não queria ser vista como dupla de Sue.

Na opinião da modelo, o que as amigas falavam por trás endossa o que os rivais também pontuavam sobre ela. Sue lembrou que deixava de se embelezar para arrumar os cabelos de Flora. Em caso de possível repescagem, a ex-peoa acredita que não seguiria com amizade com as meninas.

Lucas perguntou quem foi mais ‘verdadeiro‘ com Sue, Sacha ou Flora. Ela respondeu de forma surpreendente: “O Love foi mais sincero comigo do que eles.” Caso pudesse escolher o vencedor do programa, o ex-jogador também seria sua aposta: “Melhor o Love levar, ele é ruim e já mostra que é ruim!”

O apresentador deixou escapar que Suelen deu plaquinhas positivas para Albert Bressan no Última Chance: “Ia ser bom se o Albert saísse”, brincou a ex-peoa, alegando que debochou do rival com placas de ‘amiga’. Sobre as tretas em que o empresário dizia que ela era grosseira e pesada, rebateu com uma indireta: “Pesado é cuspir na cara dos outros!”

Sue assistiu pela primeira vez vídeo do aniverário da filha Reprodução/YouTube

Por fim, Márcia entregou a ‘prenda do peão’, um presente para o eliminado da semana. Sue ganhou um porta-retrato com a foto do aniversário de um aninho de sua filha. Ela se emocionou muito, pois passou a data confinada no reality, longe da bebê. De surpresa, os apresentadores mostraram o vídeo dos parabéns. Sue caiu de amores e disse que não vê a hora de encontrar a pequena.

Quer rever a live? Se liga!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboche, dedo na cara e descontrole: saiba detalhes da madrugada explosiva de A Fazenda 16:

