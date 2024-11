Suelen opina sobre rivais na Cabine de Descompressão: ‘A Vanessa foi igual cobra, e o Sacha é uma incógnita’ A ex-peoa também comentou os motivos que fizeram com que ela tivesse menos votos na Roça de A Fazenda 16 Novidades|Do R7 18/10/2024 - 15h56 (Atualizado em 18/10/2024 - 16h22 ) twitter

A modelo hablou no bate-papo com Selfie Reprodução/PlayPlus

O público escolheu e Adriane Galisteu anunciou! Com apenas 8,15% de votos para continuar em A Fazenda 16, Suelen Gervásio foi eliminada da disputa na quinta (17). A modelo saiu do confinamento direto para a Cabine de Descompressão, para conversar com Lucas Selfie, na atração transmitida com exclusividade pelo PlayPlus.

Suelen foi eliminada na quarta Roça da temporada. Também estavam na berlinda Vanessa e Sacha. A ex-peoa tentou explicar o motivo que fez com que o público a escolhesse para sair do programa: “Já cheguei tacando o pé na porta. Se tivesse que falar, eu falava logo. Então a galera conseguiu ver mais o meu perfil. E a Vanessa foi igual cobra, se rastejando, conseguiu sair de um grupo e ir para o outro. Então, acredito que votaram nela [o público] por curiosidade. E o Sacha é uma incógnita para mim, até sentimentalmente falando. Não tenho raiva dele, nem nada. Foi legal ter encontrado com ele no jogo”.

Lucas Selfie questionou Suelen qual foi seu principal erro no reality, e que culminou em sua eliminação. “Acho que meu erro foi de ter sido muito para frente. Poderia observar mais. Eu fiz muito esse jogo de observância na segunda semana, não arrumei nenhuma treta, fiquei quietinha. Devia ter dado aquela segurada. Porque eu implicava, muito deboche”.

Ao longo de sua participação no reality, Suelen teve algumas desavenças com Babi Muniz. Sem titubear, ela falou sobre a estratégia e a personalidade da peoa: “Menina chata, porque ela nunca tá no problema, mas chegam a ela para falar do problema. Eu falava ‘pô, cadê essa garota no jogo?’. Não coloca a cara, não se mostra. Mas, assim, cada um tem uma personalidade”.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Desfilando no ‘subterrâneo’! Relembre a trajetória de Suelen Gervásio em A Fazenda 16:

share Acostumada com as passarelas de moda, Suelen Gervásio desfilou com estilo em A Fazenda 16. Apesar de desagradar muitos companheiros de confinamento, a modelo nunca deixou suas verdades de lado e sempre deixou transparecer a personalidade forte. Mesmo assim, viveu o reality rural ao máximo e nunca se deixou abalar; confira!