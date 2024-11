Tensão! Peões comentam tretas que rolaram no quadro Última Chance, do Hora do Faro A dinâmica vai ao ar neste domingo (27), mas os fãs de A Fazenda já podem se servir das fofocas Novidades|Do R7 25/10/2024 - 19h19 (Atualizado em 25/10/2024 - 19h19 ) twitter

O clima ficou tenso após a atividade Reprodução/PlayPlus

A Fazenda 16 pegou fogo na gravação no quadro Última Chance, do Hora do Faro! O programa vai ao ar neste domingo (27), mas você já pode matar um pouquinho da curiosidade. Segundo os peões, rolou uma supertreta entre Sacha Bali e Zé Love, além de discussão feia de Gizelly Bicalho e Luana Targinno. A cereja do bolo foi um recado dado aos peões, ou melhor, um aviso!

Fernanda Campos comentou com Babi Muniz que só conseguiu ver a bota de Julia Simoura, dando a entender que a ex-peoa não apareceu no telão. Elas falaram que alguém combinou com a atriz de passar sinais durante a dinâmica das plaquinhas: “Sabemos que não foi a gente”, brincou a ex-panicat.

Para Zé Love, Fernanda aprofundou o tema. A modelo contou que ouviu as meninas combinando em tom de brincadeira um sinal com Julia no quarto. Ela disse que Vanessa Carvalho, Flora Cruz e Gizelly estavam no momento.

Enquanto a fofoca rolava na sala, Sacha, Yuri, Gui Vieira e Luana conversavam no quarto. “Disse que eu queria acabar com a vida dela”, disparou a modelo sobre Gizelly. A peoa contou aos amigos que estava chocada com o que presenciou: “Me dá náuseas!”

‌



O quarteto também repercutiu uma supertreta entre Sacha e Zé. Luana disse que ficou preocupada: “Ele ainda vai ser expulso”, soltou sobre o ex-jogador. Quando Flor Fernandez entrou no quarto, Sacha perguntou o que ela achou da ‘cena’ de Zé.

Confira:

‌



Sacha pergunta o que Flor acha da treta dele com Zé Love 👀🔥



Perdeu alguma coisa? Reveja os trechos da transmissão 24 horas de #AFazenda no PlayPlus: https://t.co/7IV004PLMS pic.twitter.com/277bZ4xtBe — A Fazenda (@afazendarecord) October 25, 2024

Vai perder esse bafafá? Acompanhe o Hora do Faro neste domingo (27)!

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Hora de recalcular a rota? Confira as reações da sede com o retorno inesperado de Luana Targinno:

share Reviravolta é a palavra de ordem em A Fazenda 16 e no reality rural o mundo não gira, capota! Na quinta Roça da temporada, Julia Simoura acabou eliminada ao disputar a preferência do público com Fernando Presto e Luana Targinno. Grande parte da sede já esperava a volta do chef, mas o retorno da empresária abalou as estruturas da peãozada; se liga!