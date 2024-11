Tensão pré-festa! Fernando e Yuri trocam gritos após faíscas entre Sacha e Vanessa Na defesa dos seus respectivos aliados, os peões entraram na discussão causando uma treta generalizada Novidades|Do R7 15/11/2024 - 22h04 (Atualizado em 15/11/2024 - 22h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como de costume, os rivais não economizaram nas ofensas Reprodução/PlayPlus

Toda hora é hora para uma boa treta em A Fazenda 16! Nesta sexta (15), os preparativos para a nona festa da temporada foram acompanhados de um bate-boca daqueles. Enquanto davam um trato no visual para a noite de comemoração, Sacha Bali e Vanessa Carvalho se alfinetaram sobre posturas na competição. Não demorou para os aliados de cada um entrarem no meio e uma confusão generalizada foi instaurada.

Tudo começou quando o ator comentou que a atriz não tem personalidade própria e costuma imitar outros peões, principalmente ele. “Nêssa pega tudo o que eu falo e quer falar do jeito dela, só sabe repetir”. Isso porque, quando a peoa voltou para a sede após ser salva da oitava Roça, ela disparou sua versão de uma frase usada por Sacha na mesma situação.

Ao ouvir as críticas, Nêssa não pensou duas vezes e rebateu de forma irônica. O nível da discussão subiu e Sacha relembrou as incoerências da peoa na competição. “Na primeira semana [do confinamento], você falou que combinar voto era jogo sujo e foi só o que você fez”.

Contudo, o clima esquentou mesmo quando o ator trouxe o nome de Zé Love para a briga, afirmando que Nêssa nunca teve jogo próprio, apenas seguiu os comandos do ex-peão. A atriz discordou da acusação e apontou o rival como baixo na competição.

‌



Aproveitando a oportunidade, Gui Vieira trouxe à tona as atitudes do ex-jogador para argumentar. “Jogar sujo é xingar as pessoas, humilhar, tentar rebaixar”, observou o ex-ator mirim. Além disso, o peão comentou sobre a relação que os oponentes tinham na sede: “Nêssa falou que o [Zé] Love era a pessoa que ela mais admirava”.

Indignado, Yuri Bonotto interviu e questionou a peoa: “É sério que você admirava ele?”. Nêssa seguiu defendendo o ex-peão e garantiu: “Vocês não conheceram o coração dele”. Com essa fala, Gui perdeu a paciência e disparou: “Eu conheci ele me xingando, me menosprezando”.

‌



Olha só:

É treta que você quer? 🔥



👉 Assine o PlayPlus e veja os 6 sinais exclusivos de #AFazenda: https://t.co/Ndzg7HT6Qf pic.twitter.com/qJeP62Wbse — A Fazenda (@afazendarecord) November 15, 2024

O barraco já estava armado, mas Fernando Presto conseguiu piorar a situação. Enquanto a discussão rolava, o chef passou por Yuri e fez um comentário que despertou a fúria do dançarino. “Só chega para largar veneno e sai, trouxa”, afirmou o peão sobre o rival.

‌



“Vocês estão se agrupando para encher o saco dos outros”, comentou Fernando sobre o embate dos meninos do G4 com Nêssa. A partir de então, a peãozada foi só ladeira abaixo na treta. “Sem noção”, disparou Yuri para o chef. “Vai defender seu macho”, retrucou Fernando, se referindo a Sacha.

O dançarino se revoltou ainda mais com o comentário e mandou a real para o peão: “Você é o mais baixo dessa temporada”. O chef concordou e Gui Vieira entrou em defesa do amigo. “Acho você um grande hipócrita”, confessou o ex-ator mirim para Fernando.

• Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 16?

Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!

Cada vez mais alterado, o chef aumentou a voz e comentou que Yuri não faz nada na competição, além de bajular Sacha. “Não tem jogo próprio e não sabe se defender”, afirmou Fernando. “Você sempre foi fofoqueiro e mentiroso”, rebateu o dançarino.

No quarto, Sacha e Nêssa seguiram insistindo no assunto da falta e personalidade da peoa. “Você acha que é o Sol, nê?”, ironizou a atriz. O peão continuou alegando que a peoa copiou sua fala: “Não tem criatividade nenhuma”.

Desacreditada com o motivo da treta, Babi Muniz interviu e questionou: “Sério mesmo que vocês estão discutindo por causa disso? Maturidade, gente, por favor”.

Eita, será que o barraco vai continuar na pista de dança? Acompanhe as novidades sobre a festa que acontece nesta sexta (15), e promete agitar ainda mais os ânimos rurais.

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Lenços e fivelas! Inspire-se nas combinações criativas de Galisteu em A Fazenda 16

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Adriane Galisteu encontrou a harmonia perfeita entre a leveza dos lenços e o poder das fivelas. Em A Fazenda 16, a apresentadora adora combinar as peças para formar looks cheios de personalidade. Inspire-se!