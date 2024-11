Tensão pré-Roça? Gizelly Bicalho vive momentos turbulentos em A Fazenda 16 A advogada chegou a se descontrolar na atividade de apontamento, e segue sendo assunto em tretas Novidades|Do R7 12/11/2024 - 13h08 (Atualizado em 12/11/2024 - 13h08 ) twitter

Será que a peoa consegue escapar da mira dos rivais? Reprodução/PlayPlus

Gizelly Bicalho está em apuros em A Fazenda 16! Atitudes da peoa demonstram que ela já percebeu o risco iminente da Roça e está entrando em desespero por ver o triunfo do rival, Sacha Bali. A advogada também se envolveu em discussão sobre movimentação de votos em Gui Vieira. Na atividade de apontamento que foi ao ar na segunda (11), Gi entrou em parafusos.

Com eliminação em sequência das maiores aliadas no jogo, e aumento gigantesco da rivalidade com Sacha, Gizelly está se sentindo encurralada em A Fazenda. Para piorar a situação da advogada, Sacha foi de peão mais votado na sétima formação da Roça para atual Fazendeiro. Na delegação do rival, os dois trocaram farpas e a peoa chegou a citar a mãe de Sacha na treta.

Além da rivalidade, Gi assistiu de camarote à felicidade dos adversários na eliminação de Zé Love, peão que ela considerava aliado. Ela não aguentou a zombaria e confrontou Sacha, gerando discussão. No momento, a advogada citou: “Você só grita com mulher, coitadas das suas namoradas”. E o ator rebateu: “Coitado do teu namorado, que ficou um ano e meio sem sexo!” A frase não foi bem-digerida pela peoa.

Na mesma semana, Gizelly também esqueceu de colocar as galochas para reciclar o lixo na área dos animais e recebeu punição de 48 horas sem água quente na sede. A advogada ainda confrontou Albert Bressan por vê-la sem o calçado e não avisar. Segundo os rivais, ela quis chamar atenção.

Para piorar tudo, estourou uma fofoca na sede! Albert contou a Gui Viera que Gizelly e Flora armaram votos no ator. Os boatos fizeram a amizade com a designer estremecer. Segundo a advogada, não houve combinação. Já Flora, alegou que Gilsão e Gi participaram da confabulação e não assumiram. No VAR mostrado na edição de segunda (11), as duas peoas falavam sozinhas sobre votar no ator para se salvarem.

Na dinâmica de apontamento, Gizelly não aguentou a pressão e se desesperou. Ao ser escolhida para cortar laços com Sacha, ela disparou: “Como meus amigos sabem, estou há dois dias mal, não estou conseguindo nem falar direito. Não tô bem desde o dia que esse cara foi para cima de mim na cozinha”. Nesse momento, um VAR mostrou que foi Gizelly quem confrontou o ator.

Ele interrompeu a fala da peoa, e ela entrou em completo desespero, desarrumando as mãos no cabelo e tirando a blusa de frio: “Isso é machista, não aguento mais lutar contra o machismo lá fora e aqui dentro. A partir do momento que o cara fala da minha vida sexual... Meu Deus do céu, meu Deus!”, gritou. E continuou: “Eu não aguento mais isso, não aguento esse homem! Não aguento ele inventando mentiras de mim, da minha vida, de tudo, eu não aguento!”

Sacha alfinetou: “Que cenão, gente! Parabéns! Bate o sino e pede para sair”. O ator cortou o barbante que ligava sua foto com a da peoa e ela precisou ser acolhida por Flor e Flora, pois se debulhava em lágrimas.

Gizelly ainda foi apontada por Albert e Gui. Quando o ator cortou o barbante dela, a advogada soltou: “Quero me cortar, tô passando mal!”

Será que as emoções foram afloradas pela tensão pré-Roça?

Assista à atividade completa:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

