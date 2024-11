Treta entre Gilsão e Yuri reacende após eliminação de Suelen Os peões tinham feito as pazes, mas a briga da madrugada rendeu tensão em A Fazenda 16 Novidades|Do R7 18/10/2024 - 15h42 (Atualizado em 18/10/2024 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Será que o personal vai virar a indicação do Fazendeiro? Antonio Chahestian/RECORD

Ranço é assim, basta uma faísca para pegar fogo! Para quem não lembra, Gilsão e Yuri Bonotto protagonizaram a primeiríssima treta de A Fazenda 16. Eles chegaram a fazer as pazes, mas a rivalidade voltou à tona na madrugada desta sexta (18), pós-eliminação de Suelen Gervásio. Durante o trato dos animais, pela manhã, novas farpas rolaram!

Depois da volta debochada de Vanessa Carvalho, o Grupinho entrou em clima de festa. Sacha Bali e Zaac iniciaram uma treta explosiva devido a um apelido que o ator colocou nos aliados de Zé Love: cães de guarda.

No meio do bafafá, que envolveu peões dos dois grupos, Yuri disse que os rivais eram covardes, e Gilsão partiu para cima do modelo: “Seu bobão, otário, manezão!” Zé precisou retirar o personal de perto do adversário, pois ele estava com muita raiva.

Os ânimos se acalmaram e os peões dormiram. Como Sue cuidava da vaca com Gilson e foi eliminada, o Fazendeiro precisou colocar alguém para ajudar no trato, Yuri optou por Albert Bressan. Os cuidados com a Mimosa, o bezerro e o touro são as primeiras tarefas do dia. Como o empresário não sabia o que fazer, decidiu chamar Zé Love, que foi mandachuva na semana passada, para ajudá-lo.

‌



Yuri chegou à área dos animais chateado, pois achou que Albert passou por cima de sua autoridade quando chamou um ex-Fazendeiro para ajudar: “É só para ter motivos para falar de mim”, soltou o mandachuva. O empresário alegou que estava tudo sob controle, e só quis uma mãozinha do amigo. Yuri rebateu: “Eu sabia fazer o passo a passo, isso aí é responsabilidade do Fazendeiro.”

Albert pediu, então, para Yuri separar as lenhas para o forno. Zé e Gilson debocharam escondidos: “Bicho besta, que maluco. Falta do que fazer, mesmo”, disse o personal.

‌



Yuri se aproximou de Gilson para pegar ferramentas e os dois se estranharam. O personal estava aguardando o carrinho de mão que o rival trazia: “Fala para fora que eu escuto”, alfinetou o Fazendeiro. Gilsão retrucou: “Cala a boca, mano, começou cedinho”.

O Fazendeiro foi falar com Sacha, mas logo voltou e soltou: “O Brasil viu tu me chamando de mocinha no modo pejorativo, viu? Na frente dos outros é um leão!” Gilson não desmentiu a acusação: “Mocinha de fraco, quer começar uma discussão?”

‌



Eles se encararam e Gilson finalizou a treta com uma série de xingamentos: “Bobão, bebê da mamãe.” Segundo Yuri, o rival parecia um “pitbull enraivado”.

Será que o Fazendeiro vai mirar no personal na formação da quinta Roça?

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboche, dedo na cara e descontrole: saiba detalhes da madrugada explosiva de A Fazenda 16:

Publicidade 1 / 20 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Roça concluída com sucesso em A Fazenda 16 e mais uma eliminação para a conta do Grupão. Na disputa com Sacha Bali e Vanessa Carvalho, Suelen Gervásio se deu mal e deixou o reality rural. Mesmo felizes com a eliminação da modelo, alguns integrantes do Grupinho tretaram feio com os adversários. A confusão generalizada foi protagonizada apenas por homens e até assustou as peoas pelo baixo nível que chegou; confira