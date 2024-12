Treta ‘Guri’! Gui Vieira alopra Yuri Bonotto e modelo se estressa: ‘Humilhando a pessoa’ A peãozada de A fazenda 16 levou a brincadeira do ator na esportiva, mas o melhor amigo não curtiu Novidades|Do R7 03/12/2024 - 17h19 (Atualizado em 03/12/2024 - 17h20 ) twitter

Será que o modelo levou a brincadeira para o coração? Antonio Chahestian/RECORD

Melhores amigos também brigam! Em A Fazenda 16, Gui Vieira e Yuri Bonotto nutrem bela amizade desde os primeiros dias de confinamento. Um sempre está ao lado do outro nos momentos tristes e felizes. Nesta terça (3), a dupla teve sua primeira treta, vem entender!

Os peões foram divididos em dois grupos para uma dinâmica patrocinada do programa. Gui e Luana Targinno ficaram na primeira equipe, e Yuri ficou com Sacha Bali na segunda. A atividade consistia em decifrar pistas e achar objetos na área externa.

Quando Gui e Luana voltaram da brincadeira, contaram aos amigos algumas cenas engraçadas do jogo, mas sem dar spoilers, afinal, um time jogava contra o outro. Sacha fez algumas perguntas para descobrir onde estavam os objetos, Luana acabou revelando que alguns deles estavam na área dos animais. Yuri achou que a amiga estava blefando e apostou R$ 10 mil com ela, jurando que se os objetos estivessem no local, pagaria para a influenciadora.

Gui achou muita graça da situação e quis fazer parte da aposta: “Mas ele só tem R$ 2 mil”, brincou o ator, lembrando que Yuri ganhou apenas um prêmio em dinheiro no reality. O modelo alegou que tem dinheiro no banco para pagar a promessa.

Sacha e Yuri foram com o segundo time para a atividade, e Gui ficou espiando pela fresta da janela. O ator fez os peões gargalharem com sua narração do jogo adversário. Ele e Luana disseram que estavam torcendo para os amigos perderem, assim ganhariam a aposta.

O resultado foi dado no Deck, e Gui e Luana voltaram para a sede gargalhando e zombando de Yuri. O ator chegou a cair no chão de tanto rir! “Eu vou pagar para vocês dois e para a Flora”, disse o modelo cabisbaixo. “Eu duvido que ele vai pagar, duvido”, brincou Sacha enquanto Gui se contorcia no sofá: “Eu vou pagar porque tenho palavra, acho que deu já, né, Gui?”

Yuri foi para o quarto bastante irritado com a zombaria. Gui foi atrás, para pegar algo na cama, e o amigo disparou: “Brincadeira tem limite, irmão! Vou falar bem a real”. O ator deu a mão para o modelo, que negou tocar: “Poxa bombeirão, então vou sair!”

Bonotto continuou: “Vai ficar rindo da minha cara até que horas?” Gui saiu e o modelo explicou aos peões que não gostou de ser zombado por um amigo na frente dos rivais.

Ele desabafou: “Uma coisa é tu zombar, outra coisa é ficar humilhando a pessoa. Teu amigo ainda, chega, que tanta coisa! Que tanta risada, tão engraçado que foi. Para cima de mim ainda? Não entendi a piada até agora. Uma coisa era se todo mundo estivesse rindo. Que palhaço, idiota. Imagine se fosse eu fazendo isso, ainda mais com amigo meu!”

Veja:

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

