Treta matinal! Sacha Bali e Vanessa Carvalho trocam farpas: ‘Você distorce por maldade’

O bicho pegou na área dos animais! Reprodução/PlayPlus

O último dia de comando do Fazendeiro Sacha Bali começou com uma discussão acalorada, no melhor estilo café com ódio! O mandachuva quis saber o motivo de Vanessa Carvalho ter comentado falas dele de forma ‘distorcida’ para Flora Cruz e outros colegas de A Fazenda 16. A atriz contou ao Grupinho que o rival falou de limitações físicas da designer e xingou a vaca de ‘desgraçada’. Ele desmentiu tudo.

Tudo começou quando Flora revelou a Sacha o que ouviu de Vanessa. A peoa contou das possíveis falas sobre ‘limitações’ dela no trato dos animais e ‘agressividade’ com a vaquinha do reality. O ator dormiu preocupado, e na manhã desta quarta (13), resolveu tirar satisfações.

‌



Primeiro, ele pediu que Vanessa ajudasse Luana Targinno a cuidar de Colorado, assim ele teria ajuda de Yuri Bonotto com a vaca, bezerro e touro. Feito o serviço, Sacha foi conversar com a peoa: “Nêssa, deixa eu te perguntar. Flora veio falar comigo ontem, você disse para ela que eu não botei ela na vaca por ser limitada?”

Vanessa foi até o Fazendeiro e explicou: “A gente estava fazendo as contas no primeiro dia da vaca. Aí você falou assim, ‘não coloquei a Babi porque não quero olhar na cara dela. A Babi é grossa e não sei o que. A Flora também é grossa e tem as limitações dela”. Sacha negou, e lembrou que a atriz perguntou o motivo de ele não ter colocado Flora para cuidar da vaca.

‌



Segundo Nêssa, ela contou sobre a fala para Flora, e a peoa aconselhou ela a citar novamente o assunto no dia seguinte, para ver se ele iria repetir a opinião. Então, no outro dia, a atriz perguntou sobre o trato da vaca: “Quando perguntei da Flora foi especificamente no dia seguinte.”

De fato, Sacha disse que Flora tinha ‘limitações físicas’ na primeira conversa. Como os peões estavam de ressaca da festa, podem não lembrar ao certo o que conversaram.

‌



“Nêssa, limitações todo mundo tem, inclusive você tem diversas limitações para fazer a vaca. Não falei isso não, cara. Você pegou um negócio para tentar me queimar do nada. Vou parar de responder tudo o que você pergunta, você distorce por maldade”, disparou Sacha.

O Fazendeiro lembrou de outra fala: “Você disse que eu fico chamando a vaca de desgraçada? Caraca, Nêssa, você tem o coração muito ruim. Quando tem uma merda no negócio, você vai falar ‘oi querida?’ Você sabe o quanto eu trato ela bem! Vê eu fazendo carinho nela. Agora fica alimentado isso de que eu trato mal os bichos?”

Vanessa admitiu que Sacha trata os animais com carinho, mas não desmentiu o xingamento: “Não se deve chamar os bichos assim, Sacha. Você nunca assume o que faz.” Segundo o Fazendeiro, ele pode ter dito na brincadeira.

Assista à treta:

