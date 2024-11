Troca troca? Gizelly se anima com volta de Fernando e ignora Luana em A Fazenda 16 A advogada já teve uma briga feia com o chef, mas o ranço pela modelo uniu os dois novamente Novidades|Do R7 25/10/2024 - 17h56 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h56 ) twitter

Nasceu uma rivalidade? A atitude da advogada na volta dos roceiros surpreendeu Reprodução/PlayPlus

A Fazenda 16 é uma caixinha de surpresas! Enquanto amizades são quebradas, rivais recebem uma nova chance no dia a dia dos peões. Gizelly Bicalho era melhor amiga de Luana Targinno e odiava Fernando Presto, mas o jogo virou, e atualmente, a advogada está mais próxima do chef do que da modelo. A prova disso foi a volta dos roceiros salvos para a sede. Um show de climão!

Desde que Luana colocou um ponto final na amizade com Gizelly, ela tem se aproximado mais do trio Gui Vieira, Sacha Bali e Yuri Bonotto. O mesmo aconteceu com a advogada, que deu uma nova chance à amizade com Fernando. Quando o chef voltou da Roça, ela o recebeu de braços abertos. Porém, quando Luana retornou, Gizelly não reagiu, ignorando a vitória da ex-amiga.

Motivos

A amizade entre as peoas evaporou após a treta do leite condensado. Na ocasião, Fernando e Yuri encontraram uma lata do doce vazia escondida por trás do bebedouro. O chef quis saber quem tinha feito aquilo, e em conversa com Luana, descobriu que ela guardava latas fechadas na gaveta. Ela virou a suspeita principal e eles brigaram feio. O problema é que Gizelly foi quem escondeu o objeto, e demorou para assumir o que fez, deixando Luana em maus lençóis.

Para piorar, no Resta Um da quinta formação de Roça, Camila Moura preferiu salvar Gizelly do que Luana. A modelo foi para o quarto banquinho e ficou irada. Com problemas com as meninas, Luana rachou de vez a amizade! Desde então, ela passou a ficar mais próxima de Gui, Yuri e Sacha.

Gizelly ficou também ficou chateada com Luana, pois não entendeu a fúria da ex-amiga na treta do leite condensado. Segundo a advogada, foi a modelo quem deu a lata, que estava guardada em uma gaveta, além de se deliciar com o doce ao lado das meninas. Como Fernando também brigou com Luana, o ranço pela rival uniu ele com Gizelly.

De rivais a amigos

Vale lembrar que Luana era inimiga declarada de Sacha, assim como Gizelly odiava Fernando. Se você esqueceu, a gente refresca sua memória!

A advogada e o chef de cozinha já brigaram devido aos cabelos encontrados na comida feita por Fernando. Gizelly chegou a dizer que poderiam ser ‘pentelhos’, já que via o peão coçar partes íntimas enquanto cozinhava. Na primeira Roça que enfrentou, durante as perguntas de Adriane Galisteu aos roceiros no Deck, o chef desceu a lenha na inimiga.

Relembre:

Já a rivalidade entre Luana e Sacha aconteceu desde o início do programa. A influenciadora não curtia as reuniões de grupo comandadas pelo ator e não ia muito com a cara dele. Depois da eliminação de Larissa Tomásia e plaquinhas negativas que ela deu a Sacha no Última Chance, Luana ficou com ainda mais ranço dele.

Na terceira votação, quando o peão recebeu uma enxurrada de votos, Luana disparou que estava fazendo justiça por Larissa ao votar no rival: “Hoje meu voto é de coragem e alívio para meu coração, para um homem que não foi sincero. Mentia, manipulava e fazia pactos. [...] É egocêntrico, manipulador e faz jogo sujo!”

Além das críticas cara a cara, ela também descia a lenha com os aliados.

Reveja:

Apesar das rivalidades, o reality serviu mais uma reviravolta surpreendente. Será que as novas amizades vão durar?

Fique ligado! A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Hora de recalcular a rota? Confira as reações da sede com o retorno inesperado de Luana Targinno:

